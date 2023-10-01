Saldırı sonrası yandaştan çok konuşulacak sözler: Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi

Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:15

Güncelleme: 01.10.2023 - 12:19

Bu sabah 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlendi. Bakanlık önünde önce patlama sonra silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 saldırgandan birinin bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini, diğer saldırganın ise güvenlik güçlerince öldürüldüğünü açıkladı.

TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala yaşanan bu saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatılırken olayla ilgili istihbarat zafiyeti tartışmaları da başladı. Öyle ki bu tartışmalara iktidara yakın medyadaki isimlerden biri olan Fazıl Duygun da sert sözlerle katıldı. AKP içerisindeki "Pelikan" diye adlandırılan ekibe yakın olarak nitelendirilen Duygun, saldırı sonrası doğrudan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ve Emniyet'teki kadrosunu hedef gösterdi.

Duygun, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörler mücadele ekipleri dağıtılmamıştır. Hele, yerlerine KHK ile uzaklaştırılanlar geri atanmamıştır.

Lav silahlarıyla, bombalı araçla, hem de emniyetin önüne nasıl gelebildi, bu teröristler?! Bu, korkunç bir istihbarat zaafiyetidir ve bütün sorumluluk, içişleri bakanı ve emniyetteki kadrosuna aittir."

Öte yandan Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise saldırının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz terör örgütlerine ve teröristlere hiçbir fırsat vermeyecektir. Bu hain saldırıda teröristlerle çatışmaya giren Kahraman Polislerimize minnettarız. Yaralı Kahraman Evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."

Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından, Süleyman Soylu’ya yakın emniyet müdürlerinin yerlerini değiştirmişti. Yerlikaya döneminde ayrıca hakkında mahkemelerin göreve iade kararı verdiği isimler görevlerine başlatılmıştı.