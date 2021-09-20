Samsun'da, tutuklanan daire başkanı Bahattin K. hakkında yeni gelişme

20 Eylül 2021 Pazartesi, 09:43

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı iş karşılığında hak edişini erken ve ödenmesi gereken miktardan daha fazla almak için müteahhit Y.T.’den çay paketleri içinde 30 bin lira rüşvet alırken yakalanıp tutuklanan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K., hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken unsurlar ortaya çıktı.

Belediyede bulunan odasındaki makam masasının sağ tarafında yer alan çelik kasa içerisinde nakit para ile birlikte kendisine ait bireysel emeklilik poliçesi, eşi dahil vekalet aldığı 8 kişi adına açılan 22 banka hesap cüzdanı, biri külçe olmak üzere 5 kilo 550 gram altın, 13 adet çeyrek altın ebatlarında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım, 1059 çeyrek altın ve gayri menkul tapuları bulundu.

MASAK: MAL VARLIKLARI GELİRLERİYLE ORANTILI DEĞİL

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Bahattin K. ile birlikte hesap sahibi 8 kişi hakkında MASAK’dan (Mali Suçları Araştırma Kurulu) inceleme istedi.

Gönderilen raporda ise, “Analiz konusu şahısların mal varlıkları/parasal işlem hacimleri ile gelirleri arasında uyumsuzluğun bulunduğu, savcılık evrakında belirtilen tarihlerden itibaren (şahısların Bahattin K’ya verdikleri vekalet tarihleri, Bahattin K tarafından adlarına hesap açılış tarihleri, adlarına kredi çekim tarihleri) gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin ve sahip olduğu, alıp sattığı mal varlıklarının savcılık evrakında belirtilen suç gerçekleştirilmiş olabileceği” belirtildi.

“MEMURUM” DİYEREK ÜZERİNE ALMAMIŞ

Savcılık, soruşturma kapsamında adlarına hesap açılan veya gayri menkul alınan kişilerin de bilgisine başvurdu.

Adına 2 daire bulunan A.K., dairelerin kendisine ait olmadığını, Bahattin K.’nın kendisine, “Belediyede memurum. Üzerime alamıyorum” dediği için kendi adına tapu çıkarıldığını söyledi. Adına hesap açılan şahıslarda bankadaki hesaplar ile herhangi bir işlem yapmadıklarını, hesaplarda bulunan para veya altınlardan haberdar olmadıklarını beyan etti.

YAKALANMADAN 6 AY ÖNCE 2.1 MİLYON LİRA BANKAYA YATIRMIŞ

Savcıya ifade veren emlakçı C.D. ise Bahattin K.’nın kendisinden, yurt dışında yaşayan bir akrabasının kira getirisi olan dükkan istediği söylediğini, 5-6 ay sonra da dükkan için kuzenlerinin para gönderdiğini, memur olması nedeniyle paranın kendi adına kayıtlı banka hesaplarında kalmasını istemediği dile getirerek kendi adına açtıkları hesaba 1 milyon 200 bin lira yatırdıklarını ifade etti.

C.D., Bahattin K.’nın bir ay sonra yine yurt dışındaki akrabasından para geldiğini söylemesi üzerine eşi üzerine 900 bin lira para yatırdıklarını ve banka cüzdanlarını da kendisine verdiğini açıkladı.

C.D.’nin ifadesine göre Bahattin K., altına yatırım yapacağını ileri sürerek bankadaki paranın 400-500 bin lirasını çekip kendisine verdiğini anlattı.

RÜŞVET GELİRLERİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda hazırlanan iddianamede, Bahattin K.’nın rüşvet elde ettiği gelirlerini aklamak amacıyla çeşitli banka işlemlerine tabi tuttuğu, bu işlemleri yaparken başka kişiler adına açtırmış olduğu hesaplar üzerinden işlemler yaparak söz konusu mal varlığı değerlerinin takibini engellemek kastıyla hareket ettiği ileri sürüldü.

Savcılık Bahattin K., hakkında rüşvet suçunun yanı sıra kara para aklama suçundan da ek dava açtı.

Öte yandan savcılık, adlarına banka hesabı açılan veya gayri menkul alınan kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.