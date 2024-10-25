Samsun’daki konut projesine onay çıktı, konut, dükkân, cami yapılacak
Projenin ÇED süreci geçen ay başlamıştı. Birinci etap inşaatının ihalesi ise 18 Ekim’de gerçekleştirildi. İhaleye 12 şirket teklif verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Samsun Atakum’daki nitelikleri tarım alanlarından oluşan araziye toplu konut yapacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sistemine göre proje tarla vasfında olan toplam 22.8 hektarlık alanda gerçekleştirilecek.
İKİ ETAP HALİNDE
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kendine verdiği “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” onayıyla birlikte bölgede ilk etapta 920 konut, bir cami ve bir adet altı dükkanlı ticaret merkezi inşa edilecek. İkinci etapta ise 792 konut ve 26 dükkanlı ticaret merkezi yapılacak. Binaların en yüksek sekiz katlı olacağı belirtiliyor. Birinci etapta 85, ikinci etapta ise 156 blok olacak. TOKİ’nin 3 milyar 765 milyon TL harcayacağı bu projenin inşaatında 80 kişinin çalışması planlanıyor. İnşaat süresinin 3 yıl yani 36 ay olması planlanan projeyle birlikte bölgede nüfus da artacak. İki etap da hesaplandığında ortalama 6 bin 848 kişinin bölgede yaşayacağı düşünülüyor. Bölgede proje yapılmadan önce belirlenen imar planlarına ilişkin kurum görüşleri de alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, “İdaremizce de uygun görülmektedir” görüşünü verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise alanın mera arazisi olmadığını dile getirdi ancak tarlaya ilişkin bir görüş bildirmedi.
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