Samsun’daki Onur Anıtı bakanlığın Kültür Yolu Festival afişinde yer bulamadı: Simge anıt yok sayıldı

Afişe tepki gösteren sanatçı Odabaş, “Ulusal kurtuluş direnişinin başladığı şehrimizin simgesiydi” diye konuştu.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00
Samsun’daki Onur Anıtı bakanlığın Kültür Yolu Festival afişinde yer bulamadı: Simge anıt yok sayıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenecek Kültür Yolu Festivali’nde Samsun için hazırlanan afişlerde Onur Anıtı değil, 2001 yılında inşa edilen Saat Kulesi kullanıldı.

Samsun’da mimar ve fotoğraf sanatçısı Barbaros Odabaş, Onur Anıtı’nın Kültür Yolu Festival afişinde yer bulamamasına tepki gösterdi. Odabaş, “Saat Kulesi, Saathane Meydanı’nda 1887’de inşa edildi. 1943 Ladik depremi sonrasında yıkıldı, 2001’de aslına benzer olarak yeniden inşa edildi. Onur Anıtı 1932’de tamamlandı, Kaidesinde, ‘Vatanda Milli Mücadele’ye başlamak için Gazi, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı’ ifadesi yazılı. Bakanlıkça düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan Samsun afişinde Saat Kulesi’nin bugünkü hali kullanıldı” ifadelerini kullandı.

TARİHİ DOKU KAYBOLDU 

Bölgede geçmişe aykırı bir kent dokusu oluştuğunu belirten Odabaş, “Saathane Meydanında son dönemde yapılan düzenlemeler ile tüm sivil mimarlık eserleri yıkılmış tarihi doku kaybedilmiştir. Oysa Samsun için hazırlanan festival afişlerinde, ulusal kurtuluş direnişinin başladığı şehrimizin simgesi haline gelmiş Onur Anıtı’nın fotoğrafının kullanılması beklenirdi” dedi.

BATI PARK'TA ETKİNLİK

Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliğin yer alacağı ve 8-16 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Samsun programında Batı Park’ta Cem Adrian, Oğuzhan Koç, Buray, Uğur Aslan, Ferhat Göçer, Can Bonomo, Mert Demir, Fatma Turgut ve Bengü sahne alacak. 


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