Saraçhane protesto davalarında 66 kişi hakim karşısında: Polis şiddeti iddiaları bu duruşmaya da yansıdı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasını protesto etmek için 23 Mart 2025’te Saraçhane Meydanı’nda yapılan eyleme yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan 66 kişi bugün İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Gençler hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmada söz alan gençlerin büyük çoğunluğu gözaltı sırasında maruz kaldıkları polis şiddeti ve kötü muameleyi anlattı. Bir sanık, “Polisler bizi yere düşürdükten sonra tekmeledi ve hakaretlerde bulundu. ‘Hayatınız bitti, bundan sonra hiçbir şey olamayacaksınız’ diyerek psikolojik şiddet uyguladılar” dedi.

Söz alan bir başka genç ise esnaf olduğunu, toplantı için o bölgede bulunduğunu ve miting olduğunu fark ederek alana motoruyla gittiğini anlattı. Motorunu TOMA’ların bulunduğu yere park ettiğini, elinde kaskıyla geri dönerken polislerin kendisini yerde tekmelediğini ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Genç, vücudunda plastik mermi izleri olduğunu, morluklarının hâlâ iyileşmediğini ve darp raporunun dosyaya eklenmediğini belirterek raporun dosyaya eklenmesini talep etti.

Gençler ayrıca doktor muayenelerine polis eşliğinde götürüldüklerini, bu nedenle darp izlerini ve morlukları anlatamadıklarını aktardı. Sağlıkçı olduğunu söyleyen bir başka genç ise nefes almakta zorlanan bir kişiye yardım etmeye çalıştığı sırada polis müdahalesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

Mahkeme, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı’na yazı yazılarak olayla ilgili MOBESE veya kamera kayıtları varsa dosyaya gönderilmesini istedi. Mahkemeye sunulan CD’lerin bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Avukatların işkence iddialarıyla ilgili failler hakkında suç duyurusunda bulunulması yönündeki talepleri ise dosyada darp-cebir raporu bulunmaması ve iddianameyle bağlılık kuralı gerekçesiyle reddedildi.

Duruşma, 13 Şubat 2026 tarihine ertelendi.