Saray'daki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken kareler: CHP katılmadı, Sinan Oğan yerini aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılında sabah saatlerinde Anıtkabir'e yapılan resmi ziyarette bir araya gelen liderler akşam saatlerinde Külliye'deki resepsiyonda da bir araya geldi.

Külliye'de düzenlenen töreni protesto eden CHP akşam saatlerindeki resepsiyona katılmama kararı aldı. Öte yandan İYİ Parti ve DEM Parti'de resepsiyona katılmadı.

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi resepsiyondaki yerini aldı. Resepsiyona DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi liderleri de katıldı.

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda yerini aldı.

Sözcü’nün aktardığına göre, 2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan da Külliye'de yerini aldı.