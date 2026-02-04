Saray'ın danışmanının hedefinde Gülben Ergen var: ‘Halk nezdinde tepki olduğunu’ iddia etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından sanatçı Gülben Ergen’i hedef alan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Ergen’i eleştiren bir mesajı alıntılayan Saral, projede yer alan isimlerin geçmişleri ve topluma verdikleri mesajlarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Saral, şunları yazdı:

““Ailem” gibi toplumun en hassas değerlerinden birini merkeze alan bir projede yer alan isimler, sadece sanatçı kimliğiyle değil; geçmiş söylemleri, duruşları ve topluma verdikleri mesajlarla da değerlendirilir.

Gülben Ergen’in yıllardır kamuoyunda tartışma oluşturan çıkışları ve zaman zaman aile kavramına dair ortaya koyduğu yaklaşımlar düşünüldüğünde, böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepki uyandırmaktadır.

Aile, bu milletin kırmızı çizgisidir! Bu çizginin temsil edildiği projelerde rol alan isimlerin; toplumun hassasiyetlerini gözeten, örnek teşkil eden bir duruş sergilemesi beklenir.

Popülerlik ya da ekran başarısı, aile müessesesinin temsilinde asla yeterli ölçü olamaz!

Milletimiz, aileyi anlatan projelerde sadece oyunculuk değil; samimiyet, değer bağlılığı ve toplumsal sorumluluk görmek ister.”