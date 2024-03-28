Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:35

Güncelleme: 28.03.2024 - 10:35

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince bağımsız aday olacağını açıklamıştı. Peki, Sarıyer Belediye Başkan Adayı Sükrü Genç kimdir? Sükrü Genç kaç yaşında, nereli? Şükrü Genç hangi partiden?

ŞÜKRÜ GENÇ KİMDİR?

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 1954 yılında doğan Şükrü Genç yaklaşık 60 yıllık Sarıyerli. İlköğrenimini Rumelihisarı semtindeki Şair Nigar İlkokulu’nda (1965), orta öğrenimini Emirgan Ortaokulu’nda (1969), lise öğrenimini ise Kabataş Erkek Lisesi’nde (1973) tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi-Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü’ne (1974–1975) devam etti. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölümü’nden 1982–1983 döneminde mezun oldu. Öğrenimi süresince Boğaziçi Üniversitesi’nde, mezuniyetinden sonra da Libya’da iki yıl çalıştı. 1985’te askerlik hizmetini yapmak üzere Türkiye’ye döndü. Askerlik hizmetini Tuzla Piyade Okulu’nda yedek subay olarak tamamladı. Askerliğini bitirdikten sonra Irak’ta bir inşaat firmasında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı.

1987 yılının ikinci yarısında Türkiye’ye döndü ve 2 yıl özel sektörde profesyonel yönetici olarak çalıştı. 1989 yılında kendi şirketini kurdu. Türkiye’de ve yurtdışında, özel sektöre sanayi binaları ve çeşitli inşaat işleri yaptı. İş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Siyasete 1988 yılında başlayan Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) üyelik, ilçe-il-kurultay delegeliği, 1994–1999 yıllarında Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Sarıyer Belediye Başkan adayı oldu. CHP’nin seçimi kazanmasıyla 3 Nisan 2009 tarihinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı. Sarıyer'de 5 yıllık hizmetinin ardından 2014 ve 2019 yerel seçimlerini de kazanarak, Sarıyer'de üç dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı unvanıyla tarihe geçti. Halen bu görevini sürdürmektedir.

ŞÜKRÜ GENÇ'İN ÖZEL HAYATI

Evli ve üç çocuk babası olan Şükrü Genç, 5 torun sahibi.