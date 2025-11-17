Savcılık ‘şirin gözüküp’ istenen paraların siyasete harcandığını öne sürdü: İBB’nin açtığı kreş sayısı gündeme geldi

Bu istekler “kamuya yardım yaptırmak adı altında ‘şirin’ gözüküp faydalı yardımlardarda bulunma vaatleri” olarak değerlendirildi. İddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi döneminden itibaren “sistem” adıyla kurduğu mekanizma kapsamında iş insanlarından bağış adıyla alınan paraların sosyal yardımlarda kullanılmadığı ve büyük bir kısmının siyasetin finansmanı olarak yurtdışına çıkarıldığı iddia edildi.

Kreşlerle ilgili iddiaların önemli bir bölümü, iddianamede şüpheli olarak yer alan ve 19 Ağustos’ta dört farklı etkin pişmanlık ifadesi verdikten sonra eylül ayında tahliye edilen İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’in ifadelerine dayandı.

Öner ilk etkin pişmanlık ifadesinde, İmamoğlu’nun kendisini farklı şirketlerin imar izinleri için çeşitli iş insanlarına yönlendirdiğini, izinlerde herhangi bir usulsüzlük olmadığını ancak görüşmelerde kendisinden ilgili iş insanlarından izinlere karşılık olarak kreş veya yurt yaptırmaları talebiyle ricada bulunmasını söylediğini öne sürdü.

İddianamede “mağdur” sıfatıyla yer alan ve aynı zamanda AKP’li Asuman Erdoğan’ın eşi olan Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan da İBB ile yaptığı görüşmelerde, “kreş için bağış yapılması” halinde şirketine gereken siluet raporlarının verilebileceği bilgisini aldığını öne sürdü. Erdoğan, bu öneriyi uygun bulmasa da bağışın kamu yararına ve resmi olması koşuluyla kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kiler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP'li eski Milletvekili Vahit Kiler'in kardeşi Nahit Kiler de şüpheli olarak yer aldığı iddianamedeki ifadesinde, 2017 yılının sonlarına doğru, Beylikdüzü Belediyesi için bir kreş yapılmasına yönelik talep üzerine kreş inşaatı yapacak firmaya çek verdiklerini söyledi.

127 KREŞ AÇILDI

İddianamede yer alan ifadelerin ardından İBB’nin son yıllarda açtığı kreş sayıları da iddialarla tekrar gündeme geldi. İBB tarafından yapılan açıklamalara göre, 2019’da kreş sayısı 0 olan belediyede 2020 ve devam eden 2025 yılı arasında toplam 127 kreş, inşaatı tamamlanarak faaliyete geçirildi.