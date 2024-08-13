Savcılıktan hapis istemi

Yayınlanma: 13.08.2024 - 04:56

Güncelleme: 13.08.2024 - 04:56

CHP’de “para sayma” görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. CHP’li isimler 25 Eylül’de hâkim karşısına çıkacaklar. İddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 22 isim hakkında altışar aydan birer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık ayrıca 22 ismin, TCK’nin 53. maddesine göre seçme ve seçilme ehliyeti ile vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksun kılma gibi bazı haklardan mahrum bırakılmalarını da istedi. Savcılık ayrıca, CHP ve Ali Rıza Braka hakkında, Vergi Mevzuatı kapsamında gerekli inceleme ve denetim yapılması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na ihbarda bulundu.