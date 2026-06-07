Sayı 324'e yükseldi: 84 eski CHP milletvekilinden daha ‘derhal kurultay’ talebi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultaya götürmeme yönündeki eğilimine parti içinden tepkiler büyüyerek sürüyor.
Aralarında eski bakanlar, büyükelçiler ve parti yönetimlerinde görev almış isimlerin de bulunduğu 84 eski CHP'li milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısına destek verdi.
"MUTLAK BUTLAN KABUL EDİLEMEZ"
Yayımlanan ortak açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Kurultayı’na ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının "kabul edilemez ve hukuk devleti ilkesine, demokratik siyasete ve millet iradesine yönelik bir müdahale" niteliğinde olduğu ifade edildi.
Kurultay süreçlerinin Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca seçim kurullarının ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) denetiminde yürütüldüğü ve YSK kararlarının kesin olduğuna dikkat çekilen metinde, “İktidar yargısının siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır” denildi.
"ÇÖZÜM DERHAL KURULTAY"
CHP içinde yaratılmak istenen ayrışmanın çözümünün derhal olağanüstü kurultayın yapılması olduğunu belirtilen açıklamada açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önceki dönemlerinde Cumhuriyet Halk partisi çatısı altında görev yapmış Milletvekilleri ve Senatörler olarak Hukuk Devleti ilkesini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef alan “mutlak butlan” kararını kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.
Siyasi partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti içi süreçler ve Kurultay iradesiyle ilgili seçim süreçleri Anayasa 79. Maddeye göre yargı gözetiminde gerçekleştirilir.Seçim süreçleri ile ilgili her türlü itiraz önce İlçe Seçim Kuruluna son olarak da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılır. YSK, usulsüzlük bulmaz ve itirazı reddederse seçilmişe mazbatasını verir. 79. maddeye göre YSK’nın verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının, siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi, demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır ve toplum vicdanında giderilmesi güç yaralar açmaktadır.
Bu nedenle CHP’nin 2.5 yıl önce yapılan ve Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Kurultayın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptalini demokratik siyasete,hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyoruz. Çünkü;siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması,siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır.
Mutlak butlan kararı ile anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir.Bu kabul edilemez bir durumdur.Mutlak butlancılar,tarihin doğru tarafında durmayan ve yarınlardan umudu olmayanlardır.Esas olan CHP örgütlerinin ve üyelerinin iradesidir. Siyasi iradenin yönlendirmesiyle verilen hukuk dışı yargı kararları ile CHP yönlendirilemez ve yönetilemez. Anayasa hükümlerine rağmen,yetkisiz bir istinaf mahkemesinin aldığı kararla, Demokratik ve Laik Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için en doğru,meşru ve hukuki çözüm yolu DERHAL Olağanüstü Kurultay Çağrısı yapmaktır.Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan "hukuki temsil boşluğu” en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan Olağanüstü Kurultay iradesiyle çözümlenir.
Böylelikle iktidarın,yargı eliyle siyaseti düzenleme çabalarına anlamlı bir yanıt verilirken diğer yandan da 38.Kurultay sonrasında iki olağanüstü ve bir de olağan kurultayda CHP delegelerinin ve üyelerinin çok büyük desteğiyle Genel Başkan seçilen ve yaptığı çalışmalarla CHP’yi yeniden Türkiye’nin birinci partisi yapan Sayın Özgür Özel’in ülkemizin geleceği konusunda yarattığı büyük umudun sürdürülmesi sağlanmış olacaktır.
Türkiye’nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir.Bizler siyasi rekabetin,hukuka aykırı yöntemlerle değil milletin iradesiyle şekillenmesinden yana olan ve CHP örgütünden gelen önceki dönem parlamenterleri olarak Türkiye’nin demokratik birikimine,halkın iradesine,cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor, HEMEN KURULTAYA gidilmesinin,vazgeçilemez ve ertelenemez bir sorumluluk olduğunu düşünüyor ve DERHAL KURULTAY çağrısı yapılmasını talep ediyoruz."
SAYI 307'YE YÜKSELDİ
Geçen hafta yayımlanan ve 223 eski CHP milletvekili ile senatörün imzasını taşıyan bildiride, mutlak butlan kararına itiraz edilmiş ve en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunulmuştu. Yeni yayınlanan açıklama ve imzalarla birlikte çağrıya destek veren eski parlamenterlerin sayısı 307’ye çıktı.
YENİ İMZACILARIN LİSTESİ
84 kişiden oluşan imzacıların soyadına göre sıralanmış tam listesi şu şekilde:
1. Sabahat Akkiraz
2. Ali Akyıldız
3. Önay Alpago
4. Yüksel Aksu
5. Ahmet Altun
6. Faik Altun
7. Erdoğan Bakkalbaşı
8. Tacettin Bayır
9. Kani Beko
10. Bülent Yener Bektaşoğlu
11. İbrahim Yavuz Bildik
12. Şükrü Bütün
13. Tarık Cengiz
14. İlhan Cihaner
15. Hüseyin Çamak
16. Dursun Çiçek
17. Hüsnü Çöllü
18. Haydar Demirtaş
19. Hilmi Develi
20. Orhan Ziya Diren
21. Celal Doğan
22. Şükrü Elekdağ
23. Akif Ekici
24. Atilla Emek
25. Sabri Ergül
26. Gürcan Ersin
27. Ali Ahmet Ertürk
28. Okan Gaytancıoğlu
29. Mehmet Gökdağ
30. Levent Gök
31. Ali Rıza Gülçiçek
32. Rahmi Güner
33. İbrahim Gürsoy
34. Mehmet Haberal
35. Süleyman Hatinoğlu
36. Turhan Hırfanoğlu
37. Fatma Kaplan Hürriyet
38. Güler İleri
39. Mustafa İlimen
40. Ali Ilıksoy
41. Ceyhun İrgil
42. İbrahim Özden Kaboğlu
43. Ekrem Kangal
44. Osman Kaptan
45. Ercan Karakaş
46. Adnan Keskin
47. Temel Kitapçı
48. Devrim Kök
49. Erol Köse
50. Bülent Kumbul
51. Faruk Loğoğlu
52. Hasan Macit
53. Bayram Meral
54. Mazlum Nurlu
55. Kamil Okyay Sındır
56. Seyfi Oktay
57. Edip Özgenç
58. Bülent Öz
59. Yusuf Öztop
60. Erdoğan Özyalçın
61. Fikri Sağlar
62. Arif Sağ
63. Şenel Sarıhan
64. Mustafa Sayar
65. Cevdet Selvi
66. Bedri Serter
67. Atilla Sertel
68. Tacidar Seyhan
69. Doğan Şafak
70. Sefa Sirmen
71. Turan Tayan
72. İsmet Tokdemir
73. Celal Topkan
74. Necati Tığlı
75. Erol Tuncer
76. Mustafa Tuncer
77. Ali İbrahim Tutu
78. Abuzer Tanrıverdi
79. İbrahim Taşdemir
80. Hilmi Yükselen
81. Sabri Yavuz
82. Mahmut Yıldız
83. Ali Yiğit
84. Rafet Zeybek