Sayıştay Raporu çıktı: Fahrettin Altun bir yılda ne kadar harcadı?

28 Eylül 2021 Salı, 13:51

Sayıştay'ın 2020 yılı Denetim Raporu ortaya çıktı. Raporda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın faaliyet raporunda, yüz milyonlarca lira eksilerde olduğuna dikkat çekildi.

Sayıştay'ın raporunda, Fahrettin Altun'un başında olduğu İletişim Başkanlığı'nın nasıl çalıştığı, teşkilat ve mali yapısına dair bilgilere yer verildi.

443 MİLYON ÖDENEK ALDI

İletişim Başkanlığı'nda, 527 kadrolu, 126 sözleşmeli, 68 sürekli işçi ile 95 kurum dışı personel olmak üzere, toplam 816 personel bulunduğu ifade edildi. Öte yandan kurumun Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olduğu, mali açıdan ise Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi ile ilişkili olduğu belirtildi.

Altun'un emrinde olan İletişim Başkanlığı'nın 2020 yılı mali tablosu ise dikkat çekti. 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği 368 milyon 136 bin TL olan İletişim Başkanlığı'na yıl içerisinde 74 milyon 169 bin TL ödenek verildiği toplamda yıl sonu ödeneğinin 443 milyon 305 bin TL olduğu ifade edildi.

-417 MİLYON 933 BİN

Sayıştay raporunun devamında ise Altun'un aldığı 443 milyon TL'lik ödeneğin 440 milyonunu harcadığı belirtildi. Kullanılmayarak yılsonunda iptal edilen ödeneğin ise 2 milyon 421 bin TL olduğu bilgisine yer verildi.

Raporda, Altun'un başlangıç ödeneğine göre yüzde 119,84 oranında gider gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Kurumun Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre 2020 yılında; 25 milyon 974 bin TL net geliri, 443 milyon 908 bin TL gideri ve -417 milyon 933 bin TL faaliyet sonucu gerçekleştiği belirtildi.

ANADOLU AJANSI'NA AKTARILAN MİLYONLAR

Mali tabloyla ilgili raporun sonunda ise ana kalemler arasında mal ve hizmet alım giderleri olarak 329 milyon 789 TL'nin dikkat çektiği belirtildi. Bu miktarın büyük bir kısmının Anadolu Ajansı'ndan yapılan hizmet alımı olduğu ifade edildi.

Raporda, İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı arasında 16 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sözleşmeye dikkat çekildi. Ve İletişim Başkanlığı'nın 2020 yılında, Anadolu Ajansı’na yapılan parasal aktarımının tutarının 298 milyon 923 bin TL olduğu belirtildi.