SBK Holding soruşturmasında yeni ayrıntılar: '35 milyon Euro'luk haksız kazanç' iddiası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın ve suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında adı geçen Cihan Ekşioğlu'nun da bulunduğu 7 şüpheli hakkında, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.’ye yönelik “acze düşmeden yararlanma” iddiası ve Bodrum Torba’daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah/Paramount/Be Premium) otelinin üst kullanım hakkına ilişkin işlemler nedeniyle gözaltı, arama ve el koyma kararı verildiğini; 5 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

"35 MİLYON EURO'LUK HAKSIZ KAZANÇ" İDDİASI

İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadaki detaylara ulaşıldı.

Soruşturma dosyasında, SBK Holding ve UNICO Sigorta'nın, Bodrum Torba'daki 75 bin metrekarelik turizm arazisi üzerindeki "üst kullanım hakkı"nı devralarak 35 milyon Euro'luk haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

İddiaya göre olay, Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 2019 sonunda yaşadığı mali sıkıntılar sonrasında, Sezgin Baran Korkmaz'dan yüksek faizle 25 milyon Euro borç almasıyla başladı. Bu borç karşılığında arazi teminat gösterildi.

UNICO Sigorta'nın verdiği borç kısa sürede iki katına çıkarıldı. Belgelerde, hem 35 milyon Euro nakit ödeme talep edildiği, hem de otelin "üst kullanım hakkı" üzerinden ek 35 milyon Euro'luk taahhüt alındığı ifade edildi. Böylece, 25 milyon Euro borca karşılık toplamda 70 milyon Euro'luk geri dönüş hedeflendi.

Soruşturma belgelerinde, 10 milyon Euro tutarında 4 çekin "geri ödeme görünümü" yaratmak amacıyla düzenlendiği, fakat fiili ödeme yapılmadığı, bu durumun tefecilik suçunu gizlemeye yönelik olduğu belirtildi.

İddialara göre UNICO Sigorta, elde ettiği üst hakkını sırasıyla Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş., Free Petrol Ürün Paz. Tic. Ltd. Şti., META Solution GmbH (Avustralya) ve WL Hospitality Inc. (ABD) adlı şirketlere devretti.

Bu devirlerin Ufuk Turizm'in bilgisi dışında gerçekleştiği öne sürüldü.

UNICO Sigorta'nın sigortacılık mevzuatına aykırı olarak turizm ve gayrimenkul faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle SEDDK'ya şikâyette bulunuldu. Mağdur şirket, taşınmazın devrinin engellenmesi ve mülkiyetin korunması için kayyım atanmasını talep etti.