Seçim faturasını valilere kesti

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

2023 depremlerinin ardından depremzedelere karşı tutumuyla tepkilerin nedeni olan eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2023 Türkiye Genel Seçimi’nde AKP’den Sivas milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti ancak AKP’den aday gösterilmedi. Bunun üzerine merkezde görevlendirilen Doğan, dünkü kararla Sakarya Valisi olarak atandı. Kararla Isparta Valisi olarak atanan Abdullah Erin ise yerel seçimlerde AKP’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmişti. Erin, seçimleri kazanamayınca vali-mülkiye müfettişi olarak görevini sürdürüyordu.

Atamalarda dikkat çeken bir diğer isim ise Çorum Valisi Zülkif Dağlı oldu. Dağlı, dünkü kararla merkeze çekildi. Bu isimlerin yanı sıra listede yerel seçimlerde değişim yaşayan kentlerin valilerinin bulunması da dikkat çekti. Manisa’da vali Enver Ünlü merkeze çekildi. Yerine Konya Valisi Vahdettin Özkan atandı.

BURDUR’DA İLK KADIN VALİ

Son seçimlerde CHP’ye geçen Amasya’da da vali Yılmaz Doruk merkeze çekilen isimlerden oldu. Bununla birlikte yerel seçimlerde tekrar CHP’nin seçildiği Kırşehir’de vali Hüdayar Mete Buhara, Bolu’da vali Erkan Kılıç, Artvin’de vali Cengiz Ünsal ve Burdur’da Türker Öksüz de merkeze çekildi. Bu durum, Erdoğan’ın yerel seçim sonuçlarının hesabını valilere kesmesi olarak yorumlandı. Bunun yanı sıra Budur Valiliği’ne Tülay Baydar Bilgihan atandı. Bu kararla Burdur’a ilk kez kadın vali atanmış oldu.