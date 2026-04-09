Şehir hastanelerine üç ayda 35 milyar liradan fazla ödeme yapıldı: Milyarları yutmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; kamu özel iş birliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri için geçen ay 6 milyar 735 milyon 624 bin 998 TL ödendi. Bu yılın ilk üç ayında şehir hastaneleri için yapılan toplam harcama 35 milyar 286 milyon 547 bin 912 lirayı buldu.

Aynı dönemde hastane yapım, tefrişat ve onarımı için ödenen para ise şehir hastaneleri için yapılan harcamanın yarısı bile etmiyor. Söz konusu kalem için yapılan harcamalar 4 milyar 316 milyon 136 bin 25 TL’de kaldı. Yine geride kalan üç aylık dönemde acil sağlık hizmetleri için 1 milyar 239 milyon 192 bin 919 TL, bağımlılığın önlenmesine yönelik faaliyetler için 1 milyar 836 milyon 159 bin TL, kanserle mücadele faaliyetleri için 7 milyon 592 bin 218 TL ve ruh sağlığı hizmetleri için sadece 283 bin 594 TL ödendi.

GEÇEN YILDAN 10 MİLYAR FAZLA

Öte yandan; bakanlığın verilerine bakıldığında hastaneler için bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın ilk üç ayından yaklaşık 10 milyar lira daha fazla harcama yapıldı. Kanserle mücadele faaliyetleri için ayrılan bütçeler kıyaslandığında ise, bu yıl söz konusu kalem için şu ana kadar yapılan harcamanın; geçen yılın ilk üç ayında yapılan harcamadan yaklaşık 1.7 milyon lira az olduğu görüldü.

Bunun yanında; kamu özel iş birliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri için sadece ocak ayında ödenen 22.2 milyar liralık kaynak, bu yılın yatırım programında devletin KÖİ modeli yerine kendi imkanlarıyla yaptığı pek çok şehir hastanesinin toplam proje maliyetini aşıyor. Programda bin yataklı Hatay Şehir Hastanesi’nin toplam proje maliyeti 15 milyar 750 milyon TL, 800 yataklı Van Şehir Hastanesi 13 milyar 65 milyon TL, 700 yataklı Muğla Şehir Hastanesi 12 milyar 250 milyon TL olarak görülüyor.