Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada duruşma ertelendi

Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasında erteleme kararı çıktı.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:08
Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada duruşma ertelendi
Abone Ol google-news

Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması, sanık avukatının ek süre istemesi üzerine ertelendi.

Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş katılmadı. Duruşma salonunda hazır bulunan sanık avukatı, müvekkilinin mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre istedi. Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. 


Selahattin Demirtaş haberleri dava haberleri

İlgili Haberler

Demirtaş'tan Erdoğan'a 'Van' mesajı: 'Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz'

Demirtaş'tan Erdoğan'a 'Van' mesajı: 'Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hukukçu Eminağaoğlu Yargıtay seçimini değerlendirdi: 'Kilitlenen seçim sonuçlandı ama...'

Hukukçu Eminağaoğlu Yargıtay seçimini değerlendirdi: 'Kilitlenen seçim sonuçlandı ama...'
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu
Boşanmada yeni dönem: 3 yıllık bekleme iptal edildi, yeni düzenleme nasıl olmalı?

Boşanmada yeni dönem: 3 yıllık bekleme iptal edildi, yeni düzenleme nasıl olmalı?
Uğur Dündar’dan ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’

Uğur Dündar’dan ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’
Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' talebini 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek: Usulen değişim

Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' talebini 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek: Usulen değişim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar: ‘Bürokratik vesayete izin vermeyeyiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar: ‘Bürokratik vesayete izin vermeyeyiz’
Yandaş iddia etti: İBB’den yalanlama geldi!

Yandaş iddia etti: İBB’den yalanlama geldi!
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu