Demirtaş'tan Erdoğan'a 'Van' mesajı: 'Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz'

Yayınlanma: 02.04.2024 - 20:19

Güncelleme: 02.04.2024 - 20:34

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van Büyükşehir Belediyesi'nde Zeydan Karalar'ın yüzde 55 oy almasına rağmen belediye mazbatasının AKP'li adaya verilmesine ilişkin, cezaevinden mesaj gönderdi. Demirtaş mesajında, yakın zamandaki açıklamasıyla çözüm sürecinin de birincil muhatabı olarak gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Seçim gecesi halkın iradesine saygı duyacağınızı ve mesajı aldığınızı belirtmiştiniz. Van'da yaşananlar sizin bu mesajlarınızla uyumlu değil maalesef. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz" dedi. Barış ve diyalog çağrısı yapan Demirtaş, "Tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz" açıklaması yaptı.

AKP iktidarı Van Büyükşehir Belediyesi’ni yüzde 55 oyla kazanan DEM Parti’li Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkını yargı yoluyla elinden aldı. Zeydan’ın alması gereken mazbatanın 130 bin oy fark attığı AKP’li rakibi Abdullahat Arvas’a verilmesi YSK tarafından kararlaştırıldı.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , Edirne Cezaevi'nde bir dönem birlikte kaldığı Zeydan Karalar hakkındaki kararın ardından cezaevinden mesaj gönderdi.

Demirtaş'ın mesajı şu şekilde:

"Saygıdeğer halkımız, değerli kardeşlerim, Hepinizi hasretle kucaklıyor, yürek dolusu selam, sevgilerimi gönderiyorum. Van başta olmak üzere, irademize en güçlü şekilde sahip çıkarak seçimlerde gösterdiğiniz başarı nedeniyle sizleri canı gönülden kutluyorum. Bizleri onurlandırdığınız, gururlandırdığınız için binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği olan tüm halkımıza, parti emekçilerimize ve Eş Başkanlarımız Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal'a şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Halkımız bu tutumuyla hücrelerimizi aydınlatmış, özgürlükteki ısrarıyla yakın geleceğin siyasi yol haritasını da çizmiştir. Ancak belli ki halkın kararlı iradesine halen saygı duymayanlar, geçen on yıldan ders almayanlar da var. Biz tüm hukuksuzluklara rağmen diyaloğun, barışın önünü açmaya çalışırken birileri ısrarla provokasyon peşinde koşmaktadır. Buradan sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Seçim gecesi halkın iradesine saygı duyacağınızı ve mesajı aldığınızı belirtmiştiniz. Van'da yaşananlar sizin bu mesajlarınızla uyumlu değil maalesef. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da Hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz. Tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz.

Van halkı başta olmak üzere tüm halkımızı, demokrasi yanlısı tüm güçleri, siyasi partileri bu hukuksuzluğa karşı durmaya çağırıyoruz. Zaman gerilim, çatışma zamanı değil, barışı inşa etme zamanıdır. Tüm siyasetçiler ve ülkeyi yönetenler Kürt halkının bu sesini duymalıdır. Halkımız, baskılara karşı sonuna kadar iradesine sahip çıkacaktır.

Van halkımız başta olmak üzere tüm halkımıza dayanışma dileklerimizi, sıcak selam, sevgilerimizi gönderiyor, özgür yarınlarda görüşebilmeyi diliyoruz.

An serkeftin an serkeftin.

Selahattin Demirtaş

2 Nisan 2024"