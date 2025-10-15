Selçuk Özdağ'dan TBMM'de 'restorasyon' tepkisi: 'Tarihimize paslı hançer saplanıyor'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Yeni Yol Grubu’nun önerisi üzerine söz alan Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, iktidarın kültür, tarih ve sanat alanında yaptığı restorasyonlara tepki gösterdi.

Özdağ, iktidarın kültür ve sanata dair hegemonya kuramadığı yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak, “Bu iktidar bir konuda başarısız olduğunu söylüyorsa bunun anlamı ‘Biz bu konuda yeterince yıkıcı olamadık’ demektir” ifadelerini kullandı.

İktidarın, tarihi ve kültürel mirasa yaklaşımını “yıkım ve talan politikası” olarak nitelendiren Özdağ, özellikle son yıllarda tarihî camiler üzerinde yapılan restorasyonların bir “kültür ve sanat cinayeti”ne dönüştüğünü belirtti.

Selçuk Özdağ, konuşmasında Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi’nde planlanan restorasyon çalışmalarına da değinerek, “Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği bu eşsiz yapının ana kubbesinde yer alan kalem işi süslemelerin kazınarak değiştirilmesi yönündeki iddialar, tarihî mirasın korunması açısından bu iktidarın zihin kodlarının nasıl çalıştığının en somut göstergesidir” dedi.

“16’ncı yüzyıl özgünlüğüne dönüş” gerekçesinin bilimsel ve sanatsal açıdan kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özdağ, “Koruma biliminin esası, mevcut durumu en az müdahaleyle geleceğe aktarmaktır. Tarihi yeniden üretmek değil, onu taşıdığı izlerle korumak esastır” değerlendirmesinde bulundu

Özdağ, konuşması sırasında İzmit Orhan Camii örneğini göstererek yapılan restorasyonlara tepki gösterdi ve “Bunu yapmak için akıldan vareste olmak gerekiyor” dedi.

Ayrıca, Selimiye Camii’ne ilişkin açıklamalar yapan Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Saadettin Ökten’in “tevhide ve sünnete götürmeyen unsurların kaldırılması icap eder” sözlerine yanıt vererek, “Osmanlı’nın padişahları, mimarları, sanat üstatları bunları bilmiyor da siz mi biliyorsunuz? Siz Osmanlı’dan daha mı Osmanlısınız?” diye sordu.

Konuşmasının sonunda, Manisa’daki Hafsa Sultan Türbesi’nin restorasyon sürecine ilişkin kendi girişimlerinden örnek veren Özdağ, restorasyonun aslına uygun biçimde yapılması gerektiğini vurguladı. Özdağ, “Abdülmecit zamanında yapılan restorasyonu ‘Sünnet-i Nebevi’ye aykırı’ bulmak tarih bilmezliktir. Son hâli neyse o şekilde restore edin ve gelecek kuşaklara bu şekilde aktarın” dedi.

Son olarak TBMM’ye bir çağrıda bulunan Özdağ, “Son yüz yıl içerisinde yapılmış olan, yani 100 yaşında olan tüm eserlerin son beş yıldaki restorasyon süreçlerinin araştırılması için bir araştırma komisyonu kuralım. Göreceksiniz, tarihimizi üç beş kuruş için nasıl tahrip ettiklerini ortaya çıkaracağız” ifadelerini kullandı.