Selden etkilenen Sökeli balıkçıların sorunları Meclis'e taşındı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:08

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:08

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Söke’de fırtına ve şiddetli yağışın Karina Dalyanı’nda oluşturduğu hasar nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan Doğanbey ve Tuzburgazı balıkçılarının mağduriyetini TBMM gündemine taşıdı.

Geçtiğimiz hafta sonu fırtına nedeniyle Söke Karina Dalyanı’ndaki Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifine ait tunuzların hasar alması sonucu yaklaşık 100 ton balık açık denize kaçmış; balıkçı tekneleri hasar görmüş ve balıkçılık malzemeleri kullanılamaz hale gelmişti. Doğanbey ve Tuzburgazı mahallelerinde geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşların yaşadıkları mağduriyeti Meclis gündemine taşıyan Karakoz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya zararlarının karşılanması çağrısı yaptı.

(CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz)



“DOĞANBEY VE TUZBURGAZI HALKININ ZARARLARI KARŞILANMALIDIR”

CHP’li Evrim Karakoz TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde Doğanbey ve Tuzburgazı mahallelerinde kooperatif üyesi 200’ün üzerindeki balıkçı vatandaşın ve balıkçılıkla geçimini sağlayan yaklaşık 2.000 insanın yaşanan felaket nedeniyle büyük mağduriyetler yaşadığına dikkat çekerek; “Her şeyini kaybetme noktasına gelen balıkçı vatandaşlarımızın fırtına nedeniyle oluşan zararları bir an önce karşılanmalıdır. Bölgede 50 yıldır balıkçılık yapan Doğanbey ve Tuzburgazı halkına balıkçılığa devam edebilmeleri için gerekli devlet destekleri sağlanmalıdır.” diye konuştu.

TESPİT RAPORU EKSİKSİZ YAPILDI MI?

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya şu soruları sordu: