Sendikalardan MESEM Protestosu: 'Tutuklanan gençler serbest bırakılsın'

Eylemde, “Çocuklarımızı öldürmeyin, MESEM’i kaldırın” pankartı açılırken, “Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa”, “Çocuklarımızı sermayeye teslim etmeyeceğiz”, “Çocuklar ölüyor, Yusuf Tekin övüyor” dövizleri taşındı. Katılımcılar sık sık, “Çocuktur işçi olamaz”, “Çocukları öldüren eğitim olamaz” sloganları attı.

85 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ortak basın açıklamasını Eğitim Sen 9 No’lu Şube’den Hüseyin Özev okudu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerini hatırlatan Özev, yılın başından Kasım ayı sonuna kadar 85 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “mesleki eğitimde yapılan dönüşümleri övgüyle anlattığını” söyleyen Özev, MESEM kapsamında hayatını kaybeden en az 17 öğrenciden hiç söz edilmediğini ifade ederek, “Bu ölümlerin sorumluluğu kime ait?” diye sordu.

“ÇOCUKLARA BASKI VAR, TEPKİ GÖSTERENLER GÖZALTINDA”

MESEM’li öğrencilerin meslekleriyle ilgisi olmayan işlerde çalıştırıldığını ve baskıya maruz kaldığını belirten Özev, buna sessiz kalanların, sistemi protesto eden öğrencileri hızla gözaltına alıp tutukladığını söyledi. Ayrıca, bakanın katıldığı bir zirvede MESEM’li çocukların haklarını hatırlatan öğretmenlerin de ters kelepçe ile gözaltına alındığını, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldığını ifade etti.

“BU MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Özev açıklamasını, “Tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Mesleki eğitim sistemi, çocuk emeğini sömürmeyen, öğrencilerin yaşamını güvence altına alan bir yapıya dönüştürülmelidir. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” sözleriyle bitirdi.

EYLEME KATILAN SENDİKALAR

Açıklamayı örgütleyen kurumlar arasında şu sendika ve örgütler yer aldı:

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Eğitim Sen, Dev Tekstil, Limter-İş, TSS, ÇHD, İşçiler Sendikası, Kataş Sen, OTİS, Yapı Yol İş, TOMİS, İletişim İş, İşçi-Emekçi Birliği, Boğaziçi Üniversitesi ÖTK, Enerji Sen, İnşaat İş.