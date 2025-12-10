Şenol Aslanoğlu'dan adalet çağrısı: 'Ömürlerinden beş buçuk ay gitti'

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON A.Ş.’ye yönelik kooperatif davasının üçüncü duruşması Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda yapıldı. Mahkeme kararına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ile İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın tutukluluğuna karar verildi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı ise tahliye edildi. CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da ev hapsinin kaldırılması kararlaştırıldı.

Şenol Aslanoğlu, hapiste bulunan Soyer ve Kaya'nın tutukluluk hallerinin devamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aslanoğlu, “İki arkadaşımızın halen hapiste olmasından dolayı üzüntülüyüz. Onların da dün serbest bırakılmalarını bekliyorduk. Ömürlerinden beş buçuk ay gitti, bir ay daha gidecek. Yılbaşını hapishanede geçirecekler. Bu yüzden çok üzgünüm” dedi.

"TUTUKLULU ĞUN BİR AN ÖNCE SONLANMASINI BEKL İYORUZ"

Aslanoğlu, mahkeme süreçlerine ilişkin olarak, “Mahkeme süreçlerinde artık meselelerin yeterince anlaşıldığını düşünüyorum. Çok uzun, sabah başlayıp gece yarılarına kadar süren 5 tam günlük bir duruşma oldu. Normal bir mahkemeye bakarsanız herhalde 10-15-20 celselik oturum yapılabilirdi. Mesele de yeterince anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Hapisteki arkadaşlarının durumuna değinen Aslanoğlu, “Artık bir an önce bu iki arkadaşımızın tutukluluk halinde sonlanması, adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyoruz” dedi.

RAPORLAR VE TANIK İFADELERİ KONUSUNDA ÇARPITMALAR İDDİASI

Aslanoğlu, mahkemede tanıkların konuşmalarına dair ise "Bürokratlar arasında bir husumet olduğu anlaşılıyor. Ama bu husumetin devlette olmaması gereken bir husumeti görüyoruz” dedi.

Aslanoğlu, bürokratların mahkemedeki ifadelerine de değinerek, “Kişiler bilgilerini çıplak bir şekilde söylemeli. Ama maalesef bürokrat arkadaş, bir buçuk yıl daire başkanlığı sırasında her gün incelediği inşaattan haberi olmadığını iddia ediyor. Mahkeme heyeti bile dedi ki, ya böyle bir şey olabilir mi? Siz bir buçuk yıldır daire başkanısınız, neyi denetlediniz o zaman, nasıl orada ne olduğunu bilmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

MAHKEME S ÜREC İNDE YAŞANAN ANLAR

Aslanoğlu, mahkeme sürecinde karşılaştıkları durumları şöyle aktardı: “İnsanlara sorular sorulduğunda cevap vermemek için kendini neredeyse yere atanları gördük. Bunların her biri maalesef adaletin doğru tecelli etmesinin önüne engel oluyor. Mağduriyetle ilgili gördüğünüz şeyler de şuydu: ‘Bunu anlamamışım zamanında, bana okundu ama anlayamamışım’ falan gibi. Bütün salonun sürekli güldüğü şeylerle bizler beş buçuk ay hapis yattık. İddialarla… Öyle değil mi? Sizlerde gazeteciler olarak izlerken güldüğünüz konularla bir insanın ömrü geçti hapiste.” açıklamasında bulundu.