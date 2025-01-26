Silivri'de Ümit Özdağ için kurulan çadır jandarma tarafından söküldü

Yayınlanma: 26.01.2025 - 12:19

Güncelleme: 26.01.2025 - 12:26

Zafer Partililer tarafından Genel Başkan Ümit Özdağ’a destek vermek için Silivri Cezaevi’nin karşısına kurduğu çadır, İstanbul Valiliği’nin kararıyla gece yarısı jandarma ekipleri tarafından söküldü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından parti üyeleri, Marmara Ceza İnfaz Kurumu önünde çadır kurarak nöbete başlamıştı. İstanbul Valiliği, nöbetin 5'inci gününde cezaevi önünde kurulan çadırın kaldırılarak bulunduğu konumdan 1 kilometre uzağa taşınması talimatını verdi.

"GENEL BAŞKANIMIZ SERBEST BIRAKILANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ''

Konuyla ilgili dün akşam açıklama yapan Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Mehmet Akif Cenkci, "Bizler Zafer Partililer, Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ serbest bırakılana kadar Silivri Cezaevi önünde kurduğumuz çadırda nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak biraz önce İstanbul Valisi, cezaevi yetkililerine WhatsApp üzerinden ulaşıp buradaki bu çadırın kaldırılmasını derhal istemektedir. Bu bilgi bize jandarma tarafından iletilmiştir. Biz bu arsanın parasını kendimiz ödeyerek kiraladık. Ve burada çadırımızı kurduk. Genel Başkanımız serbest bırakılıncaya kadar tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızla nöbetleşerek, burada biz nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Burada Sayın Vali tarafından uygulanmak istenen bizlerin evlerimize dağılmasıdır. Sayın Valim, biz buradan ayrılmayacağız. Sayın genel başkanımız serbest bırakılıncaya kadar burada nöbetimizi mücadeleci dostlarımızla birlikte sürdüreceğiz" dedi.

JANDARMA GECE YARISI SÖKTÜ

Zafer Partililer, bekleyişlerini sürdürürken, çadırın bulunduğu alana gelen jandarma ekipleri, kalkanlarla set oluşturarak çadırı gece yarısı nöbetin 6'ıncı gününe girerken saat 24.00 sıralarında söktü. Partililerin cezaevi önündeki bekleyişi sürüyor.