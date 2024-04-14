'Şimdi bölünme sizde' mesajı: 'Bahçeli Akşener’e 2016’yı anımsattı'

Yayınlanma: 14.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2024 - 04:00

MHP kulislerinde, Akşener ve etrafındaki muhalif ülkücülerin MHP’yi 2016 yılında olağanüstü kongreye götürdüğü anımsatılırken “MHP’nin olağanüstü kongresi döneminde parti bölünmeye çalışılmıştı.

Şimdi İYİ Parti aynı süreçten geçiyor. Genel başkanlık için yarışacak adayların her biri diğerinden güçlü. İYİ Parti de bölünme sürecine girdi. Genel başkan Bahçeli, ‘Partinin başında kal’ derken Akşener’e birkaç yerden göndermede bulunuyor.

Birincisi, MHP’nin olağanüstü kurultay döneminde Bahçeli’nin partisinin başında kalması ve bölünmemesi için çaba sarf etmesi.

Bu nedenle Akşener’e ‘Ben partimin başındaydım, sen kalabilecek misin, partini yeniden rayına oturtabilecek misin’ göndermesinde bulunuyor. İkincisi de her ne kadar o süreçte MHP, 1993’te Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları tarafından kurulan BBP sonrasında bir kez daha bölünse de güçlenerek yoluna devam edebildi.

‘İYİ Parti bu süreçten güçlenerek çıkabilecek mi yoksa bir siyasi parti olarak tarihte yerini mi alacak’ sorusunu İYİ Parti’ye ve Akşener’e sordurtmak istiyor” yorumları yapılıyor.

NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Kulislerde ayrıca “En önemlisi de Akşener eğer partisinin başında kalırsa, partisini Türk siyaseti içinde nerede konumlandıracak? CHP ile yol ayrımından sonra Türkiye’nin yakıcı gündemi karşısında nasıl bir yol izleyecek, bu soruların karşılığının ne olacağı belirsiz kalıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

