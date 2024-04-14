'Şimdi bölünme sizde' mesajı: 'Bahçeli Akşener’e 2016’yı anımsattı'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, olağanüstü kurultay kararı alan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, “Partinin başında kal” çağrısı, MHP’de de tartışılıyor.
MHP kulislerinde, Akşener ve etrafındaki muhalif ülkücülerin MHP’yi 2016 yılında olağanüstü kongreye götürdüğü anımsatılırken “MHP’nin olağanüstü kongresi döneminde parti bölünmeye çalışılmıştı.
Şimdi İYİ Parti aynı süreçten geçiyor. Genel başkanlık için yarışacak adayların her biri diğerinden güçlü. İYİ Parti de bölünme sürecine girdi. Genel başkan Bahçeli, ‘Partinin başında kal’ derken Akşener’e birkaç yerden göndermede bulunuyor.
Birincisi, MHP’nin olağanüstü kurultay döneminde Bahçeli’nin partisinin başında kalması ve bölünmemesi için çaba sarf etmesi.
Bu nedenle Akşener’e ‘Ben partimin başındaydım, sen kalabilecek misin, partini yeniden rayına oturtabilecek misin’ göndermesinde bulunuyor. İkincisi de her ne kadar o süreçte MHP, 1993’te Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları tarafından kurulan BBP sonrasında bir kez daha bölünse de güçlenerek yoluna devam edebildi.
‘İYİ Parti bu süreçten güçlenerek çıkabilecek mi yoksa bir siyasi parti olarak tarihte yerini mi alacak’ sorusunu İYİ Parti’ye ve Akşener’e sordurtmak istiyor” yorumları yapılıyor.
NASIL BİR YOL İZLEYECEK?
Kulislerde ayrıca “En
önemlisi de Akşener eğer
partisinin başında kalırsa,
partisini Türk siyaseti içinde
nerede konumlandıracak? CHP ile yol ayrımından
sonra Türkiye’nin yakıcı
gündemi karşısında
nasıl bir yol izleyecek, bu
soruların karşılığının ne
olacağı belirsiz kalıyor”
değerlendirmesinde
bulunuldu.
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