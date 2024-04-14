'Şimdi bölünme sizde' mesajı: 'Bahçeli Akşener’e 2016’yı anımsattı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, olağanüstü kurultay kararı alan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, “Partinin başında kal” çağrısı, MHP’de de tartışılıyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 14.04.2024 - 04:00
'Şimdi bölünme sizde' mesajı: 'Bahçeli Akşener’e 2016’yı anımsattı'
Abone Ol google-news

MHP kulislerinde, Akşener ve etrafındaki muhalif ülkücülerin MHP’yi 2016 yılında olağanüstü kongreye götürdüğü anımsatılırken “MHP’nin olağanüstü kongresi döneminde parti bölünmeye çalışılmıştı.

Şimdi İYİ Parti aynı süreçten geçiyor. Genel başkanlık için yarışacak adayların her biri diğerinden güçlü. İYİ Parti de bölünme sürecine girdi. Genel başkan Bahçeli, ‘Partinin başında kal’ derken Akşener’e birkaç yerden göndermede bulunuyor.

Birincisi, MHP’nin olağanüstü kurultay döneminde Bahçeli’nin partisinin başında kalması ve bölünmemesi için çaba sarf etmesi.

Bu nedenle Akşener’e ‘Ben partimin başındaydım, sen kalabilecek misin, partini yeniden rayına oturtabilecek misin’ göndermesinde bulunuyor. İkincisi de her ne kadar o süreçte MHP, 1993’te Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları tarafından kurulan BBP sonrasında bir kez daha bölünse de güçlenerek yoluna devam edebildi.

‘İYİ Parti bu süreçten güçlenerek çıkabilecek mi yoksa bir siyasi parti olarak tarihte yerini mi alacak’ sorusunu İYİ Parti’ye ve Akşener’e sordurtmak istiyor” yorumları yapılıyor.

NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Kulislerde ayrıca “En önemlisi de Akşener eğer partisinin başında kalırsa, partisini Türk siyaseti içinde nerede konumlandıracak? CHP ile yol ayrımından sonra Türkiye’nin yakıcı gündemi karşısında nasıl bir yol izleyecek, bu soruların karşılığının ne olacağı belirsiz kalıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.


İlgili Haberler

Bahçeli’nin siyasi ajandası

Bahçeli’nin siyasi ajandası
Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye Bahçeli sorusu: ‘Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?’

Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye Bahçeli sorusu: ‘Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?’
Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı

Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...

Son dakika... Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Son Dakika... İYİ Parti talep etmişti: YSK'den 'Ordu' kararı!

Son Dakika... İYİ Parti talep etmişti: YSK'den 'Ordu' kararı!
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
YSK itirazları değerlendirdi... 22 itiraz karara bağlandı

YSK itirazları değerlendirdi... 22 itiraz karara bağlandı
Ankaragücü geriden gelerek kazandı! MKE Ankaragücü: 3 – Gaziantep FK: 1

Ankaragücü geriden gelerek kazandı! MKE Ankaragücü: 3 – Gaziantep FK: 1
İşkur geleceğin mesleklerini açıkladı: 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek

İşkur geleceğin mesleklerini açıkladı: 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek
Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Beşiktaş 1-1 Samsunspor

Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Beşiktaş 1-1 Samsunspor