'Sinan Ateş' ayrıntısı dikkat çekti... İçişleri Bakanlığı'ndan 'Serdar Öktem cinayeti' hamlesi: Müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, aracıyla seyir hâlindeyken silahlı bir grup tarafından öldürülen avukat Serdar Öktem’e yönelik saldırının araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, İstanbul’da iş başı yaptı.

İstanbul’da geçen hafta MHP’li avukat ve aynı zamanda eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi dosyasında sanık olan avukat Serdar Öktem’e yönelik suikast sonrasında İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatı sonrasında Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan iki müfettiş İstanbul’a gönderildi. Avukat Öktem’in, Daltonlar adlı suç örgütünün hedefi olduğunun anlaşılmasıyla birlikte süreçte adli ve idari ihmal olup olmadığı müfettişler tarafından incelenecek.

Müfettişler, araştırma sırasında kamuoyuna yansıyan resmi yazışmalar ve bilgilerin izini sürecek. Öktem’e yönelik saldırı ihbarı ve planı sonrasında alınan koruma önlemlerinin yanı sıra idari işlemler detaylı incelenecek.

"SİNAN ATEŞ" AYRINTISI

T24'te yer alan habere göre; Öktem’e yönelik silahlı saldırıyı inceleyecek olan müfettişlerin, daha önce Sinan Ateş olayını araştıran müfettişler olması dikkati çekti.

Müfettişler, araştırma sonrasında adli veya idari ihmal tespit etmeleri sonrasında hazırlayacakları raporu savcılığa ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderecek. İhmal tespit edilememesi halinde yine hazırlanacak rapor Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilecek.