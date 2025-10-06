Sinan Ateş cinayetinin sanıklarındandı... MHP'li avukat Serdar Öktem'e ofisinin önünde silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!

Avukat Serdar Öktem, dakikalar önce silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti.

Av. Öktem, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalmıştı.

"MASKELİ ADAMLAR" AYRINTISI

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; saldırganların iki farklı araç içerisinde maskelerle birlikte geldiği öğrenildi. Öte yandan saldırganların uzun namlulu silah kullandığı öğrenildi.

Öktem, Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

SALDIRI SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER!

Öktem'e saldırı sonrası ilk görüntülerde alanda çok sayıda polis ekibi olduğu ve Öktem'in sedye ile ambulansa bindirildiği görülüyor.

Saldırının olduğu alanda çok sayıda boş kovan bulunduğu da belirtiliyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Saldırı sonrası Başsavcılıktan ilk açıklama geldi.

Açıklamada, "Avukat Serdar Öktem’e silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ile ilgili Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı olay yerinde, şu an ilk incelemeler yapıyor. Gelişmeler oldukça bilgi verilecek" ifadelerine yer verildi.

SALDIRI SONRASI AYŞE ATEŞ'TEN AÇIKLAMA: 'CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİM'

Serdar Öktem'e silahlı saldırı sonrası, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bir paylaşım geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin MHP’li avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri’nin yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.