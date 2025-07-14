Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki gençten acı haber

Acı olay, Sinop Akliman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre denize giren 20 yaşındaki Polat Can Uçar ve 18 yaşındaki S.K adlı iki genç bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 18 yaşındaki genç, ekiplerce denizden çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 yaşındaki genç ise yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

18 yaşındaki S.K'nın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nden Samsun’a sevk edildiği öğrenilirken, 20 yaşındaki Polat Can Uçar'dan acı haber geldi. Uçar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polat Can Uçar ve S.K'nın, Kastamonu'nun Tosya ilçesinden Sinop'a tatil için geldiği öğrenildi.