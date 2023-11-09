Sırrı Süreyya Önder: Yargıtay hükmünü nöbetimde okutmayacağım

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:25

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:48

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yargıtay’ın Can Atalay kararı ile ilgili görüşünü yazılı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na iletti.

Duvar’ın aktardığına göre Önder, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki AYM kararını uygulamayıp, üzerine bir de TBMM’ye ‘Hükmü okutup, vekilliği düşürün’ şeklindeki hukuk dışı yaklaşımını, Anayasal düzene dönük bir darbe girişimi olarak değerlendiriyorum" dedi.

‘BU FÜTURSUZLUK HAK ETTİĞİ CEVABI ALMALI’

Önder şöyle devam etti:

"Halk iradesine, Anayasa’ya ve hukuka karşı geliştirilen bu fütursuzluk, başta siz olmak üzere bütün Meclis tarafından yok hükmünde sayılıp hak ettiği cevabı almalıdır. Bu itibarla, anılan hüküm Meclis Genel Kurulu’nda okutulmayıp iade edilmelidir. Aksi halde, kendi nöbetimde bunu okutmayı kabul etmeyeceğimi bildirmek isterim. Bunun Anayasaya, Evrensel Hukuk İlkelerine ve ettiğim görev yeminine en uygun tutum olduğunu düşünüyorum."