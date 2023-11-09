Son Dakika... Gelecek-Saadet grubundan 'Yargıtay' açıklaması: 'Hukuk düzenimize yapılan...'

Yayınlanma: 09.11.2023 - 14:48

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:00

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlâli kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyulmamasına hükmetti ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay kararına tepkiler sürüyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de basın açıklaması yaptı.

"BİR DARBE VAR"

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Hukuk düzenimize yapılan bir darbe var. Bireysel başvuru hakkı insan hakkının bir parçasıdır. Devletin düzeninin teammülleri var. Demokrasi tarihimizin boyunca anayasanın aldığı kararının tartışıldığını görüyor muyuz. Bunun yapılma nedeni yargı bağımsızlığını tümüyle ortadan kaldırmak, bireysel başvuru hakkını anlamsız hale getirmek.

AYM üyelerinin yanındayız.Demokratik değerlerin korunması için bütün partiler ve STK'larla hareket etmekte kararlıyız. Yargıtay Başkanı'na soruyorum, Yargıtay 3.dairesinin aldığı karar bütün kurumu temsil ediyor mu?

Gösteri yapmak anayasal haktır, gerekirse ona da başvururuz. Ümit ederiz ki buna gerek kalmaz. AKP kitleleri üzerinden birileri devlete sızarak otoriter yönetimi kalıcı kılmaya çalışıyor."