Sisi ile ortak basın toplantısında konuştu: Erdoğan'dan 'İran ile diplomasi' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kahire’de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere geçildi. Ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni yapıldı. Tören sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Sisi, şöyle konuştu:

“Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısını da bugün gerçekleştirdik ve iş birliğinin bütün alanlarını ele aldık. Sayın kardeşim Erdoğan ile biz çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ankara’da Eylül 2024’te Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın ilkini yapmıştık. Ortak Planlama Grubu’nun birinci toplantısının neticelerini iki ülkenin Dışişleri Bakanları geçen sene Kasım’da ele almışlardı. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğiz, bu konuda iki ülke kurumları arasında iş birliğinin ve çabaların daha da artılması konusu ele alındı.

Şu anda 9 milyar dolar civarında ticaret hacmimiz var. Mısır, Afrika kıtasında Türkiye’nin birinci ortağı sayılabilir. Dolayısıyla bizim için çok önemli Türkiye’nin Mısır’daki yatırımları. Ticaret hacmimizi 15 milyara çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız, bu hedefi önümüze koyduk. Az önce çeşitli alanlarda iki ülke arasında mutabakat zaptları imzalandı.

“BÖLGEMİZ KRİZLERE GEBE”

Bölgemiz krizlere gebe. Aynı zamanda çok çalkantılı olaylar meydana gelmektedir. Bizlerin hep birlikte iş birliği yapmamız lazım, bu iş birliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşmak açısından. Kimsenin iç işlerine karışmadan kalkınma süreçlerine ve garantiye alınmasına, istikrara ihtiyacımız olduğunu belirtmek isterim.

“BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN FİLİSTİNLİLERE KARŞI TEK TARAFLI UYGULAMALAR DURDURULMALI”

Türkiye, Mısır, Katar, ABD Şarm el-Şeyh’te Gazze’de savaşın durması için çalışmalarımızı yaptık. Burada önemli olan insani yardımların bir an önce oraya götürülmesi ve sükunetin sağlanması büyük önem taşımaktadır. İki devletli çözüm çok büyük önem taşımaktadır. Filistin devletinin kurulması, BM kararları doğrultusunda olması lazım. Barışın sağlanması için Filistinlilere karşı tek taraflı uygulamaların durdurulması lazım. Filistin’de toprak topraklar, kutsal yerler var. Hepsinin korunması gerek, özellikle Kudüs’te.

Sudan’daki gelişmeleri ele aldık. Orada insani ateşkesin sağlanması önemli. Sayın Erdoğan da diplomatik çabalarını sürdürmektedir. Mısır’ın da aynı şekilde iletişimi devam etmektedir. Burada önemli olan Sudan’ın birliği, dirliği ve bu şekilde korunmasıdır. Somali’nin bölünmemesi gerekiyor. Libya’da istikrarın sağlanması bizler için önem taşıyor.

“MISIR, SURİYE’NİN BİRLİĞİNİ, EGEMENLİĞİNİ DESTEKLİYOR”

Suriye’deki son gelişmeleri de ele aldık. Mısır tamamen Suriye’nin birliğini, egemenliğini desteklemektedir. Hükümet ile SDG arasında bir anlaşma imzalandı. İran’daki gelişmeler de ele alındı. İran’da nükleer dosyanın bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Bu şekilde ülkede ve bölgede egemenliğin ve barışın sağlanması önemli.

Hem bölgesel hem uluslararası hem iki ülkeyi ilgilendiren konularda iş birliğini artıracağız. Temaslarımızı sürdüreceğiz. Üçüncü toplantımızı Ankara’da yapmayı arzuluyoruz ve inşallah orada yapılacaktır.”

“MISIR, TÜRKİYE’NİN AFRİKA’DAKİ EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Bin yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil, Filistin ile birlikte bölgemizin istikrarına katkı için de faydalanmak istiyoruz. Sayın Sisi ile belirlediğimiz bu ortak vizyon sayesinde ilişkilerimizin her alanda daha ileri taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bakınız, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyimizin ilk toplantısından bu yana yaklaşık 16 ayı geride bıraktık. Bu dönemde çeşitli vesilelerle Mısır'ı iki kez ziyaret ettim. Dışişleri Bakanlarımız ise yedi defa bir araya geldiler. Diğer Bakanlarımız ve üst düzey zevatımızı ekleyince karşılıklı ziyaret sayısı 50'ye yaklaşıyor. Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri ve muhtelif belgelerle inşallah ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştiriyoruz.

Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Son üç yıldır 8 ila 9 milyar dolar aralığında seyreden ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaşmasından ziyadesiyle memnunuz. Bugün iş insanlarımızla bir araya geleceğimiz İş Forumu’nda karşılıklı yatırım ve iş birliği imkanlarını ele alacağız. Enerji ve ulaştırma alanlarında da ortak projeler geliştirmek istiyoruz.

“500 BİNDEN FAZLA TURİST ÜLKELERİMİZDE KARŞILIKLI OLARAK MİSAFİR EDİLDİ”

Türkiye-Mısır arasında güçlenen ilişkiler turizme de olumlu yansımıştır. Geçtiğimiz yıl 500 binden fazla turist ülkelerimizde karşılıklı olarak misafir edilmiştir. Temennimiz bunun önümüzdeki dönemde iki katına çıkmasıdır. Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye olarak bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Yunus Emre Enstitümüzün İskenderiye şubesinin, TİKA ve TRT gibi kurumlarımızın ülke temsilciliklerinin yeniden açılmasını bu bakımdan önemli görüyoruz.

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz. İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında iş birliğimizi artırmak arzusundayız. Atılacak ortak adımların hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin ekonomik ve stratejik çıkarlarına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

“ŞARM EL-ŞEYH DEKLARASYONUNU SABOTE ETMEYİ AMAÇLAYAN SALDIRILARI REDDEDİYORUZ”

Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Şurası bir gerçek ki, ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze’deki insani dram halen devam ediyor. 11 Ekim’den bu yana 500'ün üzerinde Gazzeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Geçen hafta aralarında çocukların da olduğu 30 kardeşimiz şehit oldu. Şarm el-Şeyh deklarasyonunu sabote etmeyi amaçlayan bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz. Gazze’de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır'la birlikte çalışıyoruz, inşallah bunu da devam ettireceğiz. İsrail saldırılarıyla tahrip edilmiş olan Gazze’nin yeniden imarı için de aynı şekilde elden gelen katkıyı sağlayacağız. Bu vesileyle Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların bölgeye ulaştırılmasında gösterdikleri iş birliği için Mısır makamlarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

“İSRAİL’İN SOMALİLAND’İ TANIMA KARARINI KABUL ETMİYORUZ”

Bugünkü görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere bölgesel konulara da değindik. Libya’da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması Mısır ile ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Libyalıların önderlik ve sahipliğinde yürütülecek süreçleri desteklemek noktasında fikir birliği içindeyiz. Sudan’da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz. Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail’in Somaliland’i tanıma kararını kabul etmiyoruz. Somali Federal Cumhuriyeti'nin ve Somaliland bölgesinin geleceğine yönelik adımlar tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde atılması gerekiyor.

“SURİYE’DEKİ BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN DESTEKÇİSİYİZ”

Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye’nin en büyük kazananı tüm bölgemiz olacaktır. Biz Suriye’deki büyük dönüşümün destekçisiyiz. Bu desteği sürdürmekte kararlıyız. Mısır tarafından Suriye’nin birliğinin muhafazasına yönelik yapılan açıklamaları isabetli buluyor ve destekliyoruz. Komşumuz İran’la özellikle dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz. İran ile nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir.”