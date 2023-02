Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin: Bu kokuşmuş düzeni Bay Kemal değiştirecek

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 17:37

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 18:07

Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı, bugün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekilleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Şişli’de yaşayan yurttaşlar katıldı.

Programda konuşan Muammer Keskin, şunları söyledi:

16 Mayıs 1919’da Atatürk’ün evinden Mustafa Kemal’i Samsun’a uğurlaya; kuruluşun, kurtuluşun, birinci yüzyılın ateşinin yakıldığı yerdir Şişli. Ve şimdi Şişli, ikinci yüzyılın eşiğinde; yarının Türkiye’si için bir araya gelenler ve milletin sesi, gönlümün Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yoldaş olmaktan onu duyduğumu iletmek istiyorum.

Özellikle son 20 yılda adalete susadık, demokratik yönetime hiç olmadığı kadar açız. Bir ülke demokrasiden uzaklaşırsa, bir ülkede adaletin terazisi bozulursa sonuç, hepimizin gördüğü gibi ortada. Hemen her alanda çöküş, artan ve derinleşen yoksulluk, ekonomik buhran altında ezilen yurttaşlarımız, gaflet içindeki iktidar sahiplerinin umurunda bile değil. Kaynamayan tencereler, boş tabaklar, ete, süte hasret sofralar onların derdi değil. Yetersiz beslendiği için büyüyemeyen çocuklarımız, parasızlıktan öğün atlatan gençlerimiz, emekli maaşıyla açlığa mahkûm edilen büyüklerimiz ve düşünün ki birileri nereden geldiği belli olmayan paralarla yat alacak, kat alacak, uçak alacak ama servetine servet katacak ama aynı zamanda milyonlarca kişi sofrasında et görmeyecek. Açlık sınırının altında ezilecekler. Bu hak mı, bu reva mı? Bunu size sormak isterim. Birileri yalana, talana doymayacak ama milyonlarca kişi, ekmeği bile iki kere düşünerek almak zorunda kalacak. Yine soruyorum, bu hak mı, bu reva mı? Hiç kimse ama hiç kimse en küçük şüphe duymasın ki, bu düzen mutlaka değişecek. Bu vahşi düzen önce insan diyenler, hak temelli hizmet diyenler, hak, hukuk, adalet diyenler değiştirecek.

"BU KOKUŞMUŞ DÜZENİ MİLLET İTTİFAKI VE BAY KEMAL DEĞİŞTİRECEK"

Bu kokuşmuş düzeni her kesimden demokrasi yanlıları, Millet İttifakı’nın çok kıymetli paydaşları ve Bay Kemal değiştirecek. Bugün mevcut iktidarın yoksulları ezmesine göz mü yummalıydık, boş mu durduk? Elbette ki hayır. Genel Başkanımızın çağrısıyla halkın belediyeleri olarak durumdan vazife çıkardık. İktidarın yapamadıklarını yaptık. İktidarın umursamadığı milyonlar için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettik. Çünkü biz haktan yanayız. Hak temelli hizmet için varız. Çünkü biz millet için buradayız. Özellikle sosyal desteklerde Şişli’den, İstanbul’dan Türkiye’nin her yerinde destan yazmaya devam ediyoruz.

"HİÇBİR AYRIM GÖZETMEDEN SOFRAMIZ HERKESE AÇIK"

İşte Şişli Sofrası bunun için kuruldu. Çünkü en temel insan hakkı, beslenme hakkıdır. Şişli Sofrası çocuklar, yaşlılar, gençler, kadınlar, engelliler, yoksullar içindir. Birçok farklı gıda destek hizmetimizi sunan, bunu insan onuruna yakışır bir şekilde yapan ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bütüncül bir destek programıdır. Bugün Şişli Sofrası’nda herkesin yeri, herkesin beslenme hakkı var. Bu sofra 9 farklı gıda destek hizmetiyle paylaşımın tadını veriyor. Hiçbir ayrım gözetmeden yüreğimiz de soframız da herkese açıktır.

"ASIL OLMASI GEREKEN, YOKSULLUĞU BİTİRECEK POLİTİKALARDIR"

Şişli’yi sürekli dolaşıyorum, evlere giriyorum. Komşularımla dertleşiyorum. İnanın, öyle mahallelerimiz var ki, ‘Burası Şişli’ demezsiniz. Çoğu evden boğazım düğümlenerek çıkıyorum. Ne kadar destek versek de asıl olması gereken, yoksulluğu bitirecek politikalardır. O yüzden Millet İttifakı’na güvenin. Bunun için de çok kafa yoruyoruz, projeler oluşturuyoruz. Bu düzen değişmeli, bu çaresizlik bitmeli. Bu nedenle o çok içten ve çok doğru olan sloganı tekrar sunmak, tekrar etmek istiyorum. ‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’. Şişli’de dayanışma var, israf yok. İşte bunun en güzel örneklerinden biri, ‘Aş Ortağım’ projesidir. Bu Türkiye’de de ilktir. Şişli’deki restoran, kafe ve pastanelerle iş birliği yapıyoruz. Gün içinde satılamayan ürünleri günün sonunda işletmelerden alıyor, gıda mühendislerimizin denetiminden sonra komşularımıza ulaştırıyoruz. Bu sayede israf olmaktan kurtardığımız gıda ürünü sayısı, 95 binin üstüne çıkmıştır. Üstelik bu ürünleri doğru eşleştirme yaparak dağıtmaya da devam ediyoruz. Örneğin; yalnız yaşayan bir büyüğümüze, doğum gününde bir pasta gibi, yüzlerde bir tebessüm bile yaratmak bizim için o kadar değerli ki bunu anlatamam size.

"KADINLAR BU ÜLKEYİ KURTARACAK"

İhtiyaç sahibi komşularımıza ihtiyacı doğrultusunda gıda paketleri hazırlıyoruz. Şişli’nin toplam hane sayısı, 94 bin kişi. 54 bin haneye yaklaşık bir milyon adet gıda malzemesi dağıtımı yaptık. 38 çölyak hastasına 12 ay boyunca düzenli gıda destek paketini ulaştırdık. Ayrıca komşularımıza ağırlıklı olarak gıda harcamalarında kullandıkları nakdi desteği veriyoruz. Yaptığımız nakdi destek, bir ilçe belediyesi için rekor seviyeye çıkardık. Toplam 20 milyon lirayı aştı bu desteğimiz. Mahalle Mutfağı’mızda, kooperatiflerin yanı sıra 3 üniversiteyle de iş birliğiyle gittik. 7 bin 136 kilo gıda üretimi yaptık bu iş birliği sayesinde. Şişli Belediyesi’nin her işinde, her biriminde, her hizmetinde olduğu gibi Şişli Sofrası’nda da kadın emeği var. Kadınlar bu ülkeyi kurtaracak diyorum.

"BAY KEMAL BİR SÖZ VERDİYSE O MUTLAKA TUTULACAKTIR"

Şişli Sofrası’nda çocuklar var, en çok da çocuklar. Çocuk açlığına son vermek için, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek hedefimiz için Şişli Sofrası’nın tüm bileşenleriyle çocukların yanındayız. Beslenme çantası projesiyle ilköğretim öğrencilerimize okulda beslenmeleri için hazırladığımız gıda paketlerimizi evlerine düzenli olarak bırakıyoruz. Bin 300 çocuğumuzla başladığımız bu proje, yakın bir zamanda 3 bin öğrenciye ulaşacak ama biliyorum ki, bu müjdeyi mayıs seçimlerinde verecek Sayın Genel Başkanım ve bileşenleri. Beslenmek çanta projemiz, çok da uzun sürmeyecek. Çünkü şuna inanıyorum ki, halkın iktidarında tüm çocuklar okulda aç susuz kalmayacaklar. Yemekleri okulda verilecek. Sayın Genel Başkanım bunun sözünü verdi ve herkes biliyor ki, Bay Kemal bir söz verdiyse o mutlaka tutulacaktır.

Muammer Keskin