Skandal görüntüler: Anıtkabir'de şeriat sloganları! Şüpheli tutuklandı

Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'e giden bir kişi, cumhuriyete lanet okuyarak şeriat çağrısında bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan Y.T. isimli şahıs, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:06
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30 Aralık tarihinde Anıtkabir'de meydana gelen olayda, Y.T. isimli şahıs "Şeriat gelecek" şeklinde bağırmaya başladı.

Sözcü TV'nin haberine göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında 'şeriat' sloganları atıp cumhuriyete "lanet" okuyan şahıs, Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından yakalandı. 

TUTUKLANDI

Şüpheli Y.T., ihbar üzerie olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 


Atatürk Anıtkabir şeriat

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