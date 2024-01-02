Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan saldırganın babası: 'Son günlerde Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti'
İktidara yakın derneklerin bir araya geldiği ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingine katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan şahıs darbedildi. Olayın ardından tutuklanan saldırgan Ege Akersoy'un babası, "Son günlerde Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul’daki “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşünde tevhid bayrağı açan bir kişiye yumrukla saldırdığı için tutuklanan Ege Akersoy’un babasıyla görüştü.
Yıldız Teknik Üniversitesi 4.sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan ve başarılı bir öğrenci olduğu için burs alan Ege Akersoy’un babasının da emekli bir subay olduğunu söyleyen Özdağ, şunları aktardı:
“Ege’nin hayatı boyunca hiç kavga etmediğini, kavga etmeyi bilmediğini söyledi. ‘Ancak’ dedi babası ‘son günlerde Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı.’”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Ege Akersoy’un gözaltına alındığı karakolu aradığını da ileri süren Özdağ, “Ege Akersoy tutuklandı. Ege Akersoy’a polisin yanında saldıran ile ilgili bir takibat olduğunu duymadım. Konuyu takip edeceğim” dedi.
Biraz önce yumruk attığı için tutuklananEge Akersoy Yıldız Teknik Üniversitesi 4.sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi imiş. Başarılı bir öğrenci olduğu için burs alıyormuş.— Ümit Özdağ (@umitozdag) January 1, 2024
Ege’nin babası emekli bir subay. Biraz önce kendisi ile görüştüm. Ege’nin hayatı boyunca hiç…
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