Sokak röportajında yurttaşlar karşı karşıya geldi! "Ekonomi kötüyse Starbucks'a gitmesinler"

Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:47

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:47

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 58,94, aylık ise yüzde 9,09 oldu. ENAG'a göre ise ağustosta aylık enflasyon 8,59 yüzde olurken yıllık ise 128,05 olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'nin mikrofon uzattığı yurttaşlar, ekonomik krizden ve yüksek enflasyondan yakındı.

"EMEKLİYİM MAAŞIM YETMİYOR"

Fiyatların her geçen gün değişmesinden şikâyetçi olan emekli yurttaş, "Ekmekten deterjana kadar her şeyin fiyatı artıyor. Emekliyim ve maaşım yetmiyor. İki tane çocuğum var yurtdışına gitmelerini istiyorum. Evlatlarımdan ayrılmayı göze alıyorum düşünün artık" dedi.

"EKONOMİ KÖTUYSE STARBUCKS İÇMESİNLER"

Fiyat pahalılığının suçlusunun esnaflar olduğunu söyleyen yurttaş tepkiyle karşılaştı.

"Ekonomi kötüyse gençler neden anne ve babalarını düşünmeden Starbucks'a gidiyor. Benzin fiyatlarından şikâyet edenler neden trafik oluşturuyor. Demek ki parar var enflasyon yüksek değil. Topraktan çıkan mahsul marketlere gelene kadar fiyatı sürekli artıyor. 'Devlet buna el atsın' diyeceksiniz. Devlet hangi birine el atsın? Dış mihraklara mı el atsın bunlara mı el atsın" diyen yurttaşa çevredeki yurttaşlar tepki gösterdi.

Bu sözlerin ardından sinirlenen bir yurttaş, "O yüzden sarayda yaşıyorlar. Herkesi suçladınız bir yöneticileri suçlamadınız" dedi.