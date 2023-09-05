Memur zammında iki aylık enflasyon farkı netleşti

Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:25

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:25

Temmuz ve ağustos ayı enflasyonu belli olduktan sonra emeklilerin ve memurların zamlarını oluşturan 6 aylık enflasyon için 4 veri kaldı.

TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta yıllık yüzde 58,94, aylık ise yüzde 9,09 artış kaydetti.

TÜFE temmuzda ise aylık yüzde 9.49, yıllık bazda yüzde 47.83 artmıştı.

ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

İki aylık yüzde 19.44 oranındaki enflasyon, memurlar ve memur emeklileri için fark eklenmesini kesinleştirdi.

Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin iki aylık enflasyon farkı yüzde 12,73 olarak hesaplandı.

Yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin iki aylık artışı yüzde 29,63 oranına ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam olarak kesinleşti. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 19,44'lük 2 aylık artış oluşacak.

Bu oranlara 4 aylık enflasyon oranı daha eklenecek.

TAHMİNİ HESAPLAMALAR YAPILDI

İki aylık zam yüzde 19.44 olarak kesinleşirken emeklilerin ocak ayında alacakları enflasyon artışı ile ilgili tahmini hesaplamalar da yapıldı.

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamıştı. Ancak tahmin aralığı yüzde 54-62 olarak bıraktı.

EĞER ENFLASYON YÜZDE 62'Yİ BULURSA

2023 yılı enflasyonu yüzde 58 olarak gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 31,92 olarak gerçekleşecek.

Bu da SSK ve Bağı-Kur emeklileri için enflasyon artışı anlamı taşıyacak.

Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 62'yi bulursa, bu durumda da 6 aylık enflasyon yüzde 35,25 olacak.

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 40'ları bulacak.

REFAH PAYI SÖZ KONUSU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, enflasyona bağlı artış oranları bu şekilde hesaplanırken bunların üzerine bir refah payı eklenmesi de söz konusu olabilir.

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından alınacak bir karar ile ek bir yasal düzenleme yapılabilecek.

Böylece enflasyona bağlı oranlar artırılacak.