SOL Genç’in sosyal medya hesabı, X tarafından askıya alındı

X sosyal medya hesabı 20 Ekim'de mahkeme kararıyla erişime engellenen SOL Genç, kapatma kararından sonra açtıkları yeni hesabın X sosyal medya platformu tarafından askıya alındığını duyurdu.
DAYANIŞMA ÇAĞRISI
Yeniden hesap açarak yayınladıkları görselle "Baskılara rağmen buradayız!" diyen SOL Genç, kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.
SOL Genç'in yeni hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Mahkeme kararıyla kapatılan SOL Genç hesabımızın yerine açtığımız yedek hesabımız da şikayetler sonucu Twitter tarafından askıya alındı. Şikayetlere, spamlara ve erişim engellerine karşı dayanışmaya ve mücadeleye çağırıyoruz.— SOL Genç Yedek (@solgencyedek3) October 24, 2025
Hesaplarımız açılana kadar buradayız ⭐️ pic.twitter.com/PRM3K3EwT0
İKİ KEZ ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ
SOL Genç'in X sosyal medya hesabı, 19 Mart sonrasında mahkeme kararıyla erişime engellenmişti.
Karara karşı "Baskılarla, yasaklarla gençliğin bir araya gelmesini engelleyebileceğini sananlara cevabımız net: O zaman biz de yeni bir yol buluruz!" açıklaması yapan SOL Genç, yeni bir X hesabı oluşturmuştu.
SOL Genç'in 19 Mart sonrası açılan X hesabına ise 20 Ekim'de yine mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti. X hesaplarına gelen erişim engeli ardından Instagram hesaplarının da kapatıldığını duyuran SOL Genç, "Yasaklarınız, baskılarınız bizi sadece güçlendirir" açıklamasıyla yeni hesaplar açmıştı.