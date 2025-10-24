SOL Genç’in sosyal medya hesabı, X tarafından askıya alındı

X sosyal medya hesabı 20 Ekim'de mahkeme kararıyla erişime engellenen SOL Genç, kapatma kararından sonra açtıkları yeni hesabın X sosyal medya platformu tarafından askıya alındığını duyurdu.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Yeniden hesap açarak yayınladıkları görselle "Baskılara rağmen buradayız!" diyen SOL Genç, kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.

SOL Genç'in yeni hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Mahkeme kararıyla kapatılan SOL Genç hesabımızın yerine açtığımız yedek hesabımız da şikayetler sonucu Twitter tarafından askıya alındı. Şikayetlere, spamlara ve erişim engellerine karşı dayanışmaya ve mücadeleye çağırıyoruz.



Hesaplarımız açılana kadar buradayız ⭐️ pic.twitter.com/PRM3K3EwT0 — SOL Genç Yedek (@solgencyedek3) October 24, 2025

İKİ KEZ ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

SOL Genç'in X sosyal medya hesabı, 19 Mart sonrasında mahkeme kararıyla erişime engellenmişti.

Karara karşı "Baskılarla, yasaklarla gençliğin bir araya gelmesini engelleyebileceğini sananlara cevabımız net: O zaman biz de yeni bir yol buluruz!" açıklaması yapan SOL Genç, yeni bir X hesabı oluşturmuştu.

SOL Genç'in 19 Mart sonrası açılan X hesabına ise 20 Ekim'de yine mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti. X hesaplarına gelen erişim engeli ardından Instagram hesaplarının da kapatıldığını duyuran SOL Genç, "Yasaklarınız, baskılarınız bizi sadece güçlendirir" açıklamasıyla yeni hesaplar açmıştı.