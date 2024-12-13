Son dakika... Ahmet Özer soruşturması kapsamında 12 kişi daha gözaltına alındı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:34

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:44

Tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik soruşturma kapsamında 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6'sının Özer ile yoğun irtibatlarının olduğu, 5'inin "terör örgütü lehine süreklilik arz eden propaganda yaptıkları" ve birinin ise "BDP ve HDP PM'si içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü" iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yeni gözaltı kararları verilmeye devam ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Yalçın'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sonuçsuz kalması sonucunda hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

'TALİMATLA BELEDİYEYE YERLEŞTİRİLDİ' İDDİASI

Başsavcılık, bu sabahın erken saatlerde 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, 2024 yerel seçimleri öncesinde terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamada 'terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı' verdiği, bu talimat doğrultusunda kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen sistemle Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı'na yerleştirildiği, Özer'in; Belediyelerin imkanları kullanılarak, terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz verilmesi ve örgüte yardım eden şahısların personel olarak belediyeye alınması gibi yöntemlerle terör örgütünün mali yapısına destek vermek ve alan saha gücünün arttırılmasının hedeflenmesi işlevine haiz (elinde bulundurduğu) olduğu iddia edildi.

'ÖZER İLE YOĞUN İRTİBAT'!

Devam eden soruşturma kapsamında "PKK/KCK terör örgütünün, Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (TDÖ) yapılanmasının mensubu oldukları, Yargıtay kararıyla terör örgütünün yapılanması olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanması delegesi olduğu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı tespit edilen 6 şüphelinin tespit edildiği" belirtildi.

'ELİNİ KALDIRMADI' SUÇLAMASI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu altı şüpheliden birinin, Mersin Akdeniz Belediye Meclisi'nin 4 Temmuz 2022'de Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılan 4'üncü dönem 7'nci toplantısında Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın toplantı sırasında, "PKK, YPG, PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" şeklindeki sözleri üzerine elini kaldırmayan şahıslar arasında yer aldığını aktardı.

'ÖRGÜT ADINA FAALİYET' İDDİASI

Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin ise "terör örgütü lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığının tespit edildiği" öne sürüldü. Bir şüphelinin ise, "KCK Türkiye Yapılanması Siyasal Alan Merkezi'ne bağlı olarak örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri (PM) içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü" iddia edildi.

Bu şüphelinin aynı zamanda "şehir merkezlerinde yaşayan örgüt üyelerini, aralarında yaşanan anlaşmazlık, alacak-verecek, aile içi geçimsizlik gibi konularda Türkiye'deki meşru mahkemelere yönlendirmek yerine, örgüte müzahir kurumlarda oluşturulan "Adalet ve Barış Komisyonu" isimli yapılanmaya yönlendirdiği ve kendisini de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü" tespit edildi.

12 KİŞİYE GÖZALTI

Bu sabah erken saatlerde 12 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmaları amacıyla İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi. Talimat uyarınca düzenlenen eş zamanlı operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.