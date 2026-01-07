Son Dakika... Erdoğan rozetlerini taktı: 3 vekil AKP'ye katıldı

AKP, TBMM'de yeni yılın ilk grup toplantısını yapıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Hamdolsun AK Parti her geçen gün güçleniyor. Yeni katılımlarla daha da güçleniyor.

Hangi unvanda olursak olalım, biz bu millete sevdalıyız, biz bu ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor.

Krizin, çatışmanın ve savaşın dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık.

2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek, depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık.

2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı Meclisimizin de desteğiyle hayata geçireceğiz

Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız. Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak kadro AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.''

YENİ VEKİL TRANSFERLERİ

Toplantıda CHP'den ihracının istenmesi üzerine istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olan İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'ya Erdoğan tarafından rozet takıldı.