Son dakika... Ankara merkezli 25 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon

09 Kasım 2021 Salı, 09:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda zanlılardan 35'i yakalandı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.



İZMİR'DE DE OPERASYON

İzmir’de de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 06.30’da FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edilen aralarında Bylock kullanıcısı, Bank Asya hesabı, KHK kapsamında kapatılan dernek üyeliği ve Bylock içerik incelemeleri kapsamında isminin Bylock konuşmalarında geçtiği tespit edilen muhtelif meslek gruplarına mensup 22’si kadın olmak üzere 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılırken, şüphelilerin işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edileceği bildirildi.