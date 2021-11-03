Şahinbey’deki FETÖ'ye ait binayı TÜGVA istedi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği aldı
FETÖ’nün darbe girişiminin ardından el konulan taşınmazlarına AKP yandaşı derneklerin talip oldukları ortaya çıktı. Gaziantep Şahinbey’deki bir bina da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’ne bedelsiz verilmiş.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan taşınmazın kullanım hakkının AKP’nin sevdiği derneklerden ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’ne bedelsiz verildiği ortaya çıktı. Dernek taşınmazı şu an yurt olarak kullanıyor. Aynı taşınmazı 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) da talep etmesi ve kısa bir süre sonra bu talebinden vazgeçmesi ise dikkat çekti.
Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) Binevler Mahallesi’ndeki bir taşınmazın geçmişini, mülkiyet ve kullanım bilgisini sordu. CİMER’den Kalkan’a gelen yanıtta arazinin geçmişten bugüne kullanım süreci dikkat çekti. Buna göre araziye ilişkin süreç şöyle gerçekleşti: “Söz konusu taşınmaz İpek Kültür ve Eğitim Vakfı adına kayıtlıyken 24 Temmuz 2016 tarihinde OHAL kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. TÜGVA, 22 Eylül 2016 tarihinde taşınmazın kendi vakıflarına tahsis edilmesini istedi.
TÜGVA VAZGEÇTİ
Vakıf, bu talebinden 24 Kasım 2016 tarihinde vazgeçti. Söz konusu taşınmaz ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’ne tahsis edildi. Ayrıca Kalkan’a gelen yanıtta söz konusu derneğin taşınmazı yurt olarak kullandığı belirtildi. Taşınmazla ilgili derneğin üst kullanım hakkı olduğu vurgulanan yanıtta “İrtifak hakkı olduğundan kira ödenmemektedir. Taşınmaz için satış yapılmamıştır” denildi.
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