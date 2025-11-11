Son Dakika... Bahçeli'den Dervişoğlu'na: 'Bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye!'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

Hiç kuşkusuz, tereddütsüz diyebilirim ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, Türk milletinin hürriyet meşalesidir.

KOCAELİ VALİSİ VE MÜFTÜSÜNE TEBRİK

Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk'ten uzak tutsun.

Husumet ve fitne kazıları yapanların ıslah olmaları, insafa gelmeleri, ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğim. 10 Kasım'daki Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Atatürk olmasa hangi bayraklar dalgalanır ve ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacaktır.

Ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun.

Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan sabırlı sağduyulu mizaç bulunmadan büyük keşifler gerçekleşemez, gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bizim ne odunlarla ne de odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz olacaktır.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını bilen Türkiye sevdalılarıyız. MHP siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez. MHP vizyonu aynı siyaset köhneliğinde kısa menzilli çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur ittifakının kaderi milletin kaderi devletin istikbalidir. Sahtekârlara aldanarak siyaset yapmamız mazimizin inkarıdır. Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir.

Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kötü sözlerden, ölümcül engellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir. Bu inşa hamlesinin hiç kimsenin nefesi yetişemeyecektir.

Dün itibariyle hayırlı günler komşum ziyaretleri ile sohbet toplantılarını 81 il 710 ilçemizde gerçekleştirdik. Bu tempoya ancak maşallah denir. Ancak Allah nazarlardan korusun diye dua edilir. Yeni yüzyılı Türkiye'nin ve Türk milletinin yüzyılı yapacağız.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NA TEPKİ

Terörsüz Türkiye’nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakın da verecektir. Bize yönelik, ‘Sen olmuşsun İmralı’, ‘Siz varken PKK'ya gerek yok’ diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da; bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye! İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti, dikkatle inceleyeceğim bir cümle düzeneği kesinlik göremiyorum. Milli birlik ve beraberlik Türkiye'nin yeni yüzyılına mühür vursun mu, vurmasın mı? İhanet derecesinde gaflete kapılanlar bir açıklasınlar da görelim. Zekanın sınırları vardır ama geri zekâlılıkta hiçbir eşik yoktur.

Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Bizim hedefimiz Türkiye'nin zirveye tutunmasıdır. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir, al bayrak altında 86 milyonun birlik olmasıdır.