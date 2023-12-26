Son dakika... Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Meclis'ten geçti

Yayınlanma: 26.12.2023 - 20:20

Güncelleme: 26.12.2023 - 20:37

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilirken çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören teklif, Meclis'ten geçti.

CHP Grubu adına konuşan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

"Hiçbir zaman hiçbir tehditten, hiçbir zaman hiçbir hakaretten korkmadık, çekinmedik, bir milim eğilmedik, bir milim geriye gitmedik. Şunu herkes bilsin ki, Pençe Kilit Operasyonu’nda şehitlerimiz hepimizin, ülkemizin büyük bir acısı. Onlara bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bölücü terör örgütü PKK’yı bir kez daha lanetliyorum, bunu bildirimizde de yayınladık. Aslında bugün bu konuları konuşmak istemiyordum ama bu çatıda, bu Parlamentoda hiçbir grubu, hiçbir milletvekilini kimse tehdit edemez. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. 85 milyonun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bu ülkenin üniter yapısını, bölünmez bütünlüğünü sonuna kadar savunuruz, bir santim toprağımız için de canımızı veririz ama biz, 81 vilayet, tüm ilçeler, tüm mahalleler; Osmaniye’den Edirne’ye, Edirne’den Trabzon’a bu sokakta korumasız emin adımlarla, kararlı adımlarla da hiç çekinmeden yürürüz Bizim alnımız açık, başımız dik."