Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!
Paylaş

Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!

16.02.2026 09:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!

Ramazan ayı öncesinde emekli bayram ikramiyesi yeniden gündeme geldi. TBMM’ye sunulması planlanan düzenleme milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekli bayram ikramiyesinde artış ihtimali merak konusu oldu. Peki emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm ayrıntılar ve masadaki emekli bayram ikramiyesi tutarı...

Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!

Ramazan ayının perşembe günü başlayacak olmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemede artış beklentisi öne çıkıyor. Gözler TBMM’ye sunulması planlanan torba teklife çevrildi.

Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!

Perşembe günü başlayacak Ramazan ile birlikte emekliler, bayram ikramiyesinin tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. 17 milyon civarındaki emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi için geri sayım sürüyor.

Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Hâlihazırda 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL’ye çıkarılabileceği ifade ediliyor. Olası artışın bütçeye 150 milyar TL’nin üzerinde yük getireceği hesaplanıyor. Düzenlemenin, önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması planlanan torba kanun teklifine eklenmesi öngörülüyor.

Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!

DÜZENLEME TBMM SÜRECİNDEN GEÇECEK

Bayram ikramiyesine ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştırılması beklenen düzenleme cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyesinden, "SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" yararlanacak.

Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME

Emekli bayram ikramiyesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre ödenecek. Eşinden maaş alanlara yüzde 75, emekli ya da çalışan olup eşinden maaş alanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.

Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyesi, emekli maaşlarının yatırıldığı bankalardaki hesaplar aracılığıyla ödenecek. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

İlgili Konular: #zam #Emekli #bayram ikramiyesi #Emekli Bayram İkramiyesi #Bayram ikramiyeleri