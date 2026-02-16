Emekli bayram ikramiyesinde masadaki rakam ne kadar? İşte konuşulan o tutar!

Ramazan ayının perşembe günü başlayacak olmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemede artış beklentisi öne çıkıyor. Gözler TBMM’ye sunulması planlanan torba teklife çevrildi.

Perşembe günü başlayacak Ramazan ile birlikte emekliler, bayram ikramiyesinin tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. 17 milyon civarındaki emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi için geri sayım sürüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK? Hâlihazırda 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL’ye çıkarılabileceği ifade ediliyor. Olası artışın bütçeye 150 milyar TL’nin üzerinde yük getireceği hesaplanıyor. Düzenlemenin, önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması planlanan torba kanun teklifine eklenmesi öngörülüyor.

DÜZENLEME TBMM SÜRECİNDEN GEÇECEK Bayram ikramiyesine ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştırılması beklenen düzenleme cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK? Bayram ikramiyesinden, "SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" yararlanacak.

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME Emekli bayram ikramiyesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre ödenecek. Eşinden maaş alanlara yüzde 75, emekli ya da çalışan olup eşinden maaş alanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.