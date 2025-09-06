Son Dakika... Kritik davadan bir gün önce: CHP'den 14 Eylül'de miting kararı

CHP’nin 38’inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’de görülecek duruşmasından bir gün önce 14 Eylül Pazar günü Ankara’da büyük bir miting yapacağı öğrenildi.

CHP’nin 38’inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’de görülecek duruşması öncesinde CHP’den yeni bir hamle geldi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP, davadan bir gün önce 14 Eylül Pazar günü, Ankara’da büyük bir miting yapmaya hazırlanıyor.

YER VE SAAT AÇIKLANMADI

Mitingin yeri ve saati henüz net olmamakla birlikte, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın çalışmaları sürüyor.

Partinin İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum sonrası dikkatler 15 Eylül'deki duruşmaya çekilmişti. Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı alması durumunda CHP'ye kayyum atanabileceği bildiriliyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULYAY KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası kayyum kararına karşı partinin 21 Eylül'de Olağanüstü Kurultay başvurusunda bulunduğunu aktardı. Böyle bir senaryonda atanan kayyum sadece 15 Eylül ile 21 Eylül arasında görev yapabilecek.