Son dakika... CHP İstanbul'da 'kayyum' itirazına ret: Gürsel Tekin'in 'kayyumluğu' sürecek

Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında duruşmalı olarak görülmesi kararlaştırılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

KAYYUM İTİRAZINA "RET"

Kayyum itirazına mahkeme ret kararı verdi. Gürsel Tekin "kayyumluğa" devam edecek.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik’in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde “İrade fesatı haller” ve “Suç kapsamlı eylemler” bulunduğu iddiasıyla, CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos’ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne “kongrenin iptali” talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül’deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun “tedbiren görevden uzaklaştırılmasına” karar vermişti.

Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismin geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verilmişti.

CHP’nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazları değerlendiren mahkeme, CHP’nin “ihtiyati tedbir” kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetmiş ve duruşma tarihi 26 Eylül olarak belirlenmişti.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Özgür Çelik ve il yönetimi, 24 Eylül’de olağanüstü kongrenin yapılması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı ve kabul edilmişti. YSK'nın CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceği kararına karşı İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etmişti.

Olağanüstü toplanan YSK ise, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devam edebileceğine hükmetmişti.

Kongre gerçekleştirilmiş ve Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

Ardından açıklama yapan Gürsel Tekin, “Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa, yanlış da olsa her karar bizi bağlar. Onun için bugün yapılan kongreyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun. Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz” demişti.

İLK DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

İlk duruşma bugün 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

ADLİYEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi’ndeki geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Adliye binasının çevresinin ve girişlerinin polis bariyerleri ile çevrildiği ve çok sayıda polisin görevlendirildiği görüldü.

Barikatların etrafından dolaşarak adliye meydanına ulaşmak yaklaşık 1 dakika sürüyor.

DURUŞMA BAŞLADI

Beklenen duruşma saat 10.10 civarında başladı. Özlem Erkan ve avukatı tedbirin devam etmesini talep etti.

‘OLAĞANÜSTÜ İL KONGRESİ HUKUKA AYKIRIDIR’

Mahkeme yazısı sonrası Olağanüstü İl Kongresine icra memurlarıyla giderek durdurmaya çalışan avukat Cevahir Kılıç, “Tedbir kararı yerindedir, devamını talep ederiz. Gerek müvekkilim gerekse de benim, işbu dava sebebiyle parti üyeliklerimize son verilmiş, böylelikle hak arama hürriyetine engel olunmaya çalışılmıştır. Seçim kurulları yargının başka bir kolu olarak sadece seçim güvenliği ve denetimini gerçekleştirmektedir. Mahkemenizce irade fesadı hallerini dikkate almazlar, bu sebeple gerçekleşmiş olağanüstü il kongresi hukuka aykırıdır. Zira il kongresi çağrısını tüzük gereği il başkanı yapar. Kongre toplamak için böyle bir prosedür uygulanmadı” dedi.

‘TEDBİR KARARININ KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ’

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan ise savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Tedbir kararına itiraz etmiştik. Birkaç hususu tekrar etmek hem de bazı gelişmeleri hatırlatmak ve dosyaya sunmak gerekmiştir. Verilen tedbir kararı; kongreleriyle yönetilmesi gereken bir siyasi partinin il başkanlığını kimin ve hangi çerçevelerde yöneteceğini, süre açısından belirsiz ve sınırsız şekilde ortaya koymuştur. Ne var ki siyasi partiler kanunu ile ilgili mevzuatın hükümlerinin tamamı, olur da bir çağrı heyeti ataması gerçekleşecekse, bu heyetin tek görevinin kongre yapmak olduğunu söylemektedir.

Bu dava bir olağanüstü kongre çağrısı davası olmadığından herhangi bir heyetin atanması da mümkün değildir. Siyasi partiler kanununun tarif ettiği üzere seçimlerin seçim kurullarınca yapılabileceği ve iptal edilebileceği hükmü mahkemeniz kararında tamamen gözardı edilmiştir.

Aynı zamanda aynı kanun, olur da bir kongre iptal edilirse, 30 ila 60 gün içinde yeni kongrenin yapılması gerektiğini söylemektedir. Ne var ki atanan heyete herhangi bir kongre yapmak görevi dahi yüklenmemiştir. Verilen tedbir kararında çok dikkat çekici bir husus bulunmaktadır. Tedbir kararı sonunda nasıl bir karar çıkacağını bilmediğimiz ve bizim beraat beklediğimiz ceza iddianamesine dayanmaktadır."

"SİYASİ FAALİYETTE BULUNMAYI ENGELLEME HAKKI TAŞIMAKTA"

"Bu kararın üzerine CHP İl Binasına 3 gün boyunca polis ablukasında kalmış, kolluk tarafından gaz sıkılmak ve müdahale edilmek suretiyle binaya girilmiş, bu 3 günde içeriye değil herhangi bir üye genel merkez yöneticileri dahi alınmamıştır. Bu görüntülerin üzerine parti binasının yerinin değişmesine rağmen kabule bağlı olmayan değişiklik bildirimiz dahi işleme alınmamış, partinin o günden bu güne ülke siyasetine dönük faaliyette bulunması bu yollarla engellenmeye çalışılmıştır.

Her ne kadar hukuk söyleyeceği sözü özgürce söylese de verilen haksız tedbir kararı borsanın dahi düşmesine neden olmuştur. Mecburen yapılması gereken olağanüstü il kongresi yapılmaktayken tedbir kararınızın çerçevesinin dahi dışında bir müzekkere yazılmış ve kongrenin durdurulması istenmiştir. Hem tedbir kararı verdikten sonra olağan ilçe kongrelerinin hem de olağanüstü il kongresinin durdurulmasına ilişkin talep ve işlemler yüksek seçim kurulunca incelenmiş ve kongrelerin yapılabileceğine karar verilmiştir. Yüksek kurul açıkça kongreleri yapma yönünde irade göstermişken, mahkemenin sürekli kongreleri durdurur şekilde ara karar ve müzekkere kurması siyasi faaliyette bulunma hakkını engelleme hakkı taşımaktadır."

"HERHANGİ BİR İTİRAZIN VARLIĞI, KONGRE SONUÇLARININ VARLIĞINI ORTADAN KALDIRMAZ"

"Nitekim tüm çabalara rağmen haklı bir karara dayanarak olağanüstü il kongresi yapılmış, Özgür Çelik il başkanlığına yeniden seçilmiş, parti kurulları da kongrede belirlenmiştir. Bu kongre de seçim kurulunca iptal edilmediği müddetçe geçerli haldedir. Haliyle bu kongrenin varlığı hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçekliktir. Kongre sonuçları, düzenlenmiş seçim kurulunca bağlanmıştır, herhangi bir itirazın varlığı dahi kongre sonuçlarının varlığını ortadan kaldırmaz.

Eğer bu davalarla anayasanın istediği biçimde kongre yapılması amaçlanıyorsa bu kongre ile amaç hasıl olmuştur. Zira mahkeme sonunda bizim açımızdan haksız ve olumsuz bir karar verecek olsa dahi yapılması gereken bir kongredir. İşte bu kongre yapılmıştır. Haliyle baştan haksız olan dava 24 Eylül tarihi itibarıyla da konusuz kalmıştır.

Bu tedbire daha fazla devam edilmesi hem partimiz hem de yurttaşlarımız açısından tarifi imkansız bir çözümsüzlük durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede tedbir kararının mecburen kaldırılmasına, zira mahkemenin gelişen hukuki durum karşısında hukuken başka bir karar alamayacağına karar verilmesini talep ederiz.”

Savunmaların ardından söz alan hakim, “Tedbir kararına karşı yapılan itirazları reddediyorum, istinaf yolunu açıyorum” dedi.

KAYYUMA İTİRAZA "RET"

Böylece CHP İl Başkanlığı'nın ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Kayyum Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek. Ayrıca İstinaf yolunun açık olduğu ifade edildi.

CHP AVUKATI ÇAĞLAYAN: KARARI İSTİNAF'A TAŞIYACAĞIZ

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Avukat Çağlar Çağlayan, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi.

Çağlayan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk tarihinde dönülmez bir kara lekeye tanıklık ettik. Bu karar olan biteni daha kötüye götürmez. Hiç kimse endişe etmesin. İstinaf'tan dönecektir bu yanlış karar. Bu daha bir kere daha konusuz kalacaktır. İtirazlarımızı yapacağız. Partiyi kimin yöneteceğine mahkemeler karar veremezler."