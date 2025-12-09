Son dakika... CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç istemi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yapılan 39'ncu Olağan Kurultay'ın ardından yenilenen 18 kişilik MYK toplantısı, rekor oy ile yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel liderliğinde yapıldı.

HASAN UFUK ÇAKIR'A KESİN İHRAÇ İSTEMİ

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP'nin yeni sözcüsü Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın kesin ihraç istemi ile YDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Emre, "MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek" açıklamasını yaptı.

"İMAMOĞLU'NUN GÖRÜLEN DAVALARIYLA İLGİLİ HAKİMİ DEĞİŞMEYEN DAVASI YOK"

CHP Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 11.20’de başladı. CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın ardından belirlenen yeni A takımının Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki ilk toplantısını saat 15.00'te tamamlandı.

Toplantının ardından yeni CHP Sözcüsü Zeynel Emre, açıklama yaptı.

Zeynel Emre

Emre, "İmamoğlu'nun görülen ve açılan davalarıyla ilgili hakimi değişmeyen davası yok" dedi.

Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

"2019 yerel seçimlerinden Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını tanımama, milli iradeye saygı göstermeme, seçilen belediye başkanlarımızın görev yapmasını engelleme, hatta İBB seçimini tekrarlama yoluna gidildi. 5 yıl boyunca belediyelerimizin faaliyetleri engellenip, dezenformasyonla halkın gözünde itibarsızlaştırma çalışmaları yapıldı."

"YETKİSİZ BİR ŞEKİLDE DİPLOMA İPTAL EDİLDİ"

"Sayın İmamoğlu geniş halk kitlesi tarafından 2 kez İstanbul gibi bir yerde belediye kazanan, CHP'nin çok büyük desteği ve halk desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin ardından Erdoğan'ın kendine en büyük rakip gördüğü İmamoğlu'na soruşturmalar başlatılmıştır.

Ne hikmetse üzerinden 35 yıl geçtikten sonra oradaki geçişin usulsüz olduğuna dair bir iddia ortaya attılar. İstanbul Üniversitesi'ne yazı yazdılar. İçerisinde onkoloji heyetinin de olduğu bir heyeti görevlendirdiler. Yetkisiz bir şekilde Sayın İmamoğlu ve o dönem kendisiyle okuyan profesörlüğe kadar yükselen kişilerin diploması iptal edildi. Bundan sonra çok çarpıcı gelişmeler var. Sayın İmamoğlu'nun görülen ve açılan davalarıyla ilgili hakimi değişmeyen davası yok.

Akın Gürlek'e hakaretin görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararda muhalefet şerhi yazan hakim iş mahkemesine gönderildi. Ahmak davasında ilk başta yargılayan hakim, talep olmamasına rağmen Sinop'a gönderildi. Yine ihlaye fesat suçlamasıyla bakılan davada 2 kere hakim değişti."

"GÜVEN TOMA İLE BİBER GAZIYLA SAĞLANMAZ"

"Suç patlaması. Bir sosyal patlamayı işaret ediyor. Gerçek güven TOMA ile biber gazıyla sağlanmaz. Demokrasiyle, insan hakları güven sağlanır. Sosyal devlet burada önemli. Sosyal devletin çökertildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bugün yaşlılar, engelliler için bu ülkede yaşamak büyük bir ıstırap haline geldi."

"PM KARAR VERECEK"

"Diploma davası. Önceki duruşmada bulunan hakim gerçekten yapması gerektiği gibi yönetti. Dün gelen yeni üye de bir hakimin yapmaması gerektiği şekliyle Sayın İmamoğlu'yla polemiğe girdi. MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek."