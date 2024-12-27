Son Dakika... CHP’li Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika haberi... Teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yaptıktan sonra AKP'liler tarafından hedef gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yaptıktan sonra AKP'liler tarafından heden gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlattı.
TEĞMENLER İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Bağcıoğlu, emekli teğmenlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda, ihraçları gündemdeki teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yapmış ve AKP'liler tarafından hedef gösterilmişti.
NE OLMUŞTU?
30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, genç teğmenler ‘’Mustafa Kemal'in Askerleriyiz’’ sloganları atmış ve kılıçlı yemin etmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genç teğmenleri hedef gösterererek ''O kılıçları kime çekiyorsunuz?'' demişti. Bu durumun ardından, teğmenler hakkında soruşturma başlatılmış ve ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise, kendisi gibi emekli olan askerlere sokağa çıkmaları yönünde çağrı yapmıştı.
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