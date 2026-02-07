Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı!

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı!

7.02.2026 10:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı!

Son dakika haberi... Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı. Kamburoğlu'nun Mali Şube polislerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 10,5 aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı.

MALİ ŞUBE EKİPLERİ GELDİ

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Barış Kamburoğlu'nun evine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gittiği kaydedildi.

GÖZALTI SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Gözaltının İBB’ye yönelik yeni bir operasyon mu yoksa başka bir dosya kapsamında mı olduğu ise henüz belli değil.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #polis koruması #gözaltı #koruma