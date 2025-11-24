Son dakika... Erdoğan duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"na katıldı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erdoğan, programda "Ataması yapılacak öğretmenlere görevlerinin kendilerine ve öğrencilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi ve 15 bin öğretmen atamasını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlik kadar hayatımızda yer eden, iz bırakan pek az meslek bulunuyor. Her birimiz öğretmenlerimizi bugün bir kez daha özlemle yad ediyoruz. Tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum.

Ataması yapılacak öğretmenlere görevlerinin kendilerine ve öğrencilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlk atamadan emekliliğe kadar sabır isteyen özveri isteyen saygın bir meslektir. Öğretmenlik mesleği diğer kamu görevlerinden ayıran vasfı malzemesinin de meyvesinin de insan olmasıdır. Öğretmen öğrencisine sadece bilgi aktarmaz. Aynı zamanda ufkunu da genişletir. Öğretmen öğrencisine kimi zaman annelik, kimi zaman babalık, kimi zaman da arkadaşlık yapar. Öğretmenlerimiz ilim, irfan ve ahlak meşalesini ellerinde taşıdıkça Türkiye'nin yolu da ufku da açılacak."

"YAPAY ZEKA DEVRİMİ BAŞ DÖNDÜRÜCÜ"

"Teknoloji ve dijitalleşme hayatımıza getirdiği kolaylıkları kimse inkar edemez. Dünyanın en ücra köşesindeki olayları anbean takip ediyoruz. Son dönemde yapay zeka devrimi ile teknolojideki değişim baş döndürücü boyutlara ulaştı.

Evlatlarımız dijitalde daha fazla vakit geçiriyor. Bize yapay gelse de arkadaşlarıyla orada sosyalleşiyor. Akıntıya karşı kürek çekemeyeceğimize göre bunu doğru yönetebiliriz. Sadece yasaklayarak bir netice alınmayacağını biliyoruz. Kabul edelim ki çocuklarımızın oyun alanı artık sadece parklar sokaklar değil iletişim de sadece yüz yüze iletişimle sınırlı değil.

Evlatlarımız dijital teknolojinin büyülü atmosferinde daha çok vakit geçirecek imkan buluyor. Arkadaşlarıyla orada sosyalleşiyor, sanal evrende ayrı bir gezegen kuruyor. Çocuklarımızla sağlıklı bir iletişim kurmak için bu gerçeklerle barışmalıyız. Çocuklarımıza ve gençlerimize bizim yaşadığımızı empoze ederek bir yere varamayız. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Onları yaşayacakları zamana göre yetiştirmeliyiz. Sanal alemden yayılan tehlikelerle mücadele edeceğiz."

"ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI"

"2002'de MEB Merkezi Yönetim Bütçesi içinde 4. sıradaydı. 2003'te beri eğitime birinci sırayı tahsis ettik. MEB'e 2026'da 1 trilyon 940 milyar lira kaynak ayırdık. Gerekli desteği en üst seviyede ilme, eğitim öğretime ayırmak durumundayız. Derslik sayımız 616 bine yükseldi. Özel okullar dahil edildiğinde bu rakam 754 bine yaklaşıyor.

Bizden evvel yapılan derslik sayısının iki katını biz sadece 23 senede ülkemize kazandırmanın kıvancını yaşadık. Öğretmen sayısında da ciddi artışlar oldu. 2002'den bu yana 821 bin 360 öğretmenin atamasını yaptık. Şu an resmi kurumlarda çalışan öğretmen sayısı 1 milyon 34 bini aştı."