Son dakika... Erdoğan'dan Putin'le yüz yüze görüşme açıklaması: Tarih verdi

Yayınlanma: 04.08.2023 - 14:20

Güncelleme: 04.08.2023 - 14:49

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, yerel seçim çalışmaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme, ve YAŞ kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin ile beklenen görüşmeye dair konuşan Erdoğan, "Görüşmeler çerçevesinde zannediyorum ki ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ EN İDEAL ADAY TESPİTİ"

Yerel seçimlere dair soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

* (Yerel seçim çalışmaları) Başta şahsım olmak üzere bütün MKYK, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlerine başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

"ZANNEDİYORUM AĞUSTOS AYINDA..."

* (Putin ile görüşme) Henüz tarih netleşmedi. Dışişleri Bakanım, istihbarat başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde zannediyorum ki ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek.

"FRANSA'YA TEPKİ: BU YAPTIKLARI İLK DEĞİL"

* (Fransa'nın tahıl koridoru için alternatif yol açıklaması) Biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Şu anda bile biz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, desteğimizi yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Cezayir'de, Ruanda'da yaptığı uygulamalar dünyanın kayıtlarında mevcut. Altın sevkini, uranyum sevkini Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.

İLK KADIN AMİRAL ATAMASI: 'BUNUN DEVAMI GELECEK'

* (YAŞ kararları ile ilk kadın amiralin atanması) Ben bu atamadan çok çok mutlu oldum. Böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. İlk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfisi ayrı bir güzellikti. Kendisini kutluyorum. Bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir.