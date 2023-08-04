Putin-Erdoğan yüz yüze görüşemiyorlar!

04 Ağustos 2023 Cuma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son 7 yılda, yüz yüze 29 kez görüşmüşlerdi! 30’uncusu ağustosta Türkiye’de yapılacaktı ancak askıya alındı!

Geçen günlerde açıklama yapan Putin, Erdoğan ile “Türkiye’deki seçimler öncesinde yüz yüze görüşmek için anlaştıklarını ancak görüşmenin Türkiye’de mi yoksa Rusya’da mı yapılacağı konusunda henüz anlaşmadıklarını” dile getirmişti.

Putin, Erdoğan’ın “seçimlerde” kendisini davet ettiğini ancak “spekülasyona sebep olmaması için görüşmenin gerçekleşmediğini” belirtmişti.

Putin, son telefon görüşmesinden 3 gün önce, Erdoğan ile “yüz yüze görüşmek için anlaştıklarını” belirterek “Nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık! Konuşup karar vereceğiz!” dedi ve şöyle devam etti:

“Seçim öncesi yapılacak bir ziyaretin bir tür iç politika sürecini etkileme girişimi olarak görülebileceğini” dile getiren Putin, “Ne onun (Erdoğan) ne de benim buna ihtiyacımız var. Görüşmemizi ertelemeye karar verdik. Ama ya bizde (Rusya) ya da Türkiye’de nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık! Bakacağız!”

Erdoğan ile telefonla da görüşmeyi planladıklarını anlatan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Telefonla görüşmek istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme teklif etti ama bana pek uygun olmayan bir zaman önerdi. Ben önerdim, ona uygun değildi. Yarın önerdim, yine uygun değil. Çarşamba günü telefonla konuşmak için anlaştık. Konuşup karar vereceğiz.”

Telefon görüşmesinde, “Putin’in Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunda mutabık kalındığı” açıklandı! Ama ne zaman belli değil!

Putin, “Erdoğan ile yüz yüze görüşmek için anlaştıklarını” belirtti. Putin, 30 Temmuz’da “Nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık. Konuşup karar vereceğiz!” demişti...

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Erdoğan, “Nerede görüşeceğimiz konusunda, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini” söyledi.

Erdoğan, “barış köprüsü” olarak değerlendirdiği “Karadeniz girişimi’nin” önemine kısaca şöyle vurgu yaptı: “Türkiye’nin Karadeniz girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğiz...”

Putin, 30 Temmuz’da “Nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık. Konuşup karar vereceğiz!” demişti...

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Putin, “Karadeniz tahıl anlaşmasından Rusya’nın çekilme kararının, lojistik, Rus gemilerinin limanlara girişinin imkânsızlığı, para transferi, sigorta ve diğer problemlerle bağlantılı olduğunu...” söyledi!

Rus sözcüsü Dmitri Peskov, “Rusya’nın tahıl anlaşmasına dönmeye hazır olduğunu, ancak bunun sadece anlaşmanın Rusya ile ilgili şartların yerine getirilmesi ardından mümkün olabileceğini” söyledi. Peskov, “Moskova, Rusya’nın endişelerine karşılık verilirse tahıl koridoru anlaşmasına geri dönebilir!” dedi.

Öte yandan Kremlin, Karadeniz tahıl anlaşması konusundaki tutumunu yineleyerek Moskova’nın, Rusya’yı ilgilendiren kısım uygulandıktan sonra Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatına izin veren anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan Kremlin, Karadeniz tahıl anlaşması konusundaki tutumunu yineleyerek Moskova’nın, Rusya’yı ilgilendiren kısım uygulandıktan sonra Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatına izin veren anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Türkiye’de “doğalgaz merkezi” kurulmasının gündemde olduğunu aktaran Putin, “projenin büyük miktarda doğalgazın depolanmasını değil, elektronik bir ticaret platformunun oluşturulmasını içerdiğini” söyledi.

Putin, ayrıca doğalgaz depolamasından şöyle söz etti:

“Açıklığa kavuşturmak istiyorum ki bu petrol ve petrol deposu değil, bu gaz! Bunu hem biz hem de Türk dostlarımız biliyor. Elektronik ticaret platformu oluşturmaktan söz ediyoruz.

Orada büyük miktarlarda gaz depolamayacağız. Böyle bir elektronik ticaret platformunu organize etmek için uygun bir yer. Çünkü Türkiye, Avrupa için bir transit ülkesi haline geldi...”